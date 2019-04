Settimana Santa 2019 in Italia: eventi, celebrazioni e dove andare

Con la Domenica delle Palme, celebrata nel 2019 domenica 14 aprile, è iniziata la settimana santa. Una settimana molto sentita dal punto di vista religioso e della tradizione cristiana che termina il sabato, ovvero il giorno prima di Pasqua.

Settimana Santa 2019 in Italia, contemporanea chiusura delle scuole

In occasione della Settimana Santa 2019, come ogni anno, ci sarà la interruzione delle attività didattiche e la conseguente chiusura degli istituti scolastici. Il calendario e la riapertura può variare, in base all’autonomia scolastica, da istituto a istituto. Fatto sta che sono molte le famiglie italiane che colgono l’occasione per viaggiare andando alla scoperta delle bellezze italiane. Magari cogliendo l’opportunità per scegliere un luogo dove si celebrano particolari celebrazioni proprio legate alla festività religiosa.

Settimana Santa 2019 in Italia

Non a caso Touring Club Italiano ha stilato una sorta di ideale itinerario elencando regione per regione quelle che sono le celebrazioni religiose più importanti o con una maggiore tradizione. Vediamo insieme alcune tappe delle diverse regioni italiane.

Settimana Santa 2019 in Italia, tradizione dei borghi italiani e processioni in Piemonte e Lombardia

Proprio il sito specializzato ricorda l’importanza di processioni e avvenimenti religiosi del venerdì santo in grandi città italiane, come Milano e Torino ma cita luoghi meno conosciuti ma con una storia ed una tradizione degna di essere conosciuta. Tra questi in Piemonte che ha a Romagnano Sesia dal 1729 una delle manifestazioni religiose d’Italia più secolari d’italia Particolarità: l’evento si svolge in tutti gli anni dispari. E un altro appuntamento storico si svolge in occasione del venerdì santo a Vercelli dove dal 1833. Passando dal Piemonte alla Lombardia si ricorda l’appuntamento del venerdì santo a Vertova dove va in scena una fedele ricostruzione in abiti storici della Passione di Cristo. Giudei e soldati Romani si muovono per la cittadina. Altre processioni degne di citazione – secondo il Touring – a Bormio e a Mantova.

Settimana Santa 2019 in Italia, dove andare tra Liguria, Emilia Romagna e Umbria

Tra le processioni più rappresentative in Liguria, oltre a quella del venerdì santo di Genova, viene menzionata quella del borgo di Cariana nei pressi di Imperia. Mentre in Emilia Romagna è famosa la processione di Frassinoro in provincia di Modena. Scendendo a sud verso Roma, nelle Marche ha una certa importanza la via Crucis di Cantiano proprio tra le Marche e l’Umbria. Restando in Umbria c’è la manifestazione religiosa che si svolge ad Assisi. Oltre a quelle di Gubbio e Città di Castello.

Settimana Santa 2019 in Italia, da Roma sino alla Sicilia

Il venerdì santo è sinonimo – per dare idea dell’importanza che assume la celebrazione – della Via Crucis trasmessa dalla Rai in diretta tv di Roma al Colosseo alla presenza del Santo Padre

Meno famose ma altrettanto suggestive sono le celebrazioni di Orte che con Chieti contende il primato di Via Crucis più antica d’Italia. Un’altra rappresentazione storicamente significativa è appunto quella che va in scena a Chieti dove ha luogo la via Crucis più antica d’Italia risalente all’842.

Per citare altri luoghi importanti vengono ricordati: Lanciano (Abruzzo), la processione dei Misteri di Calitri (Avellino). E spostandoci in Puglia la processione dei Misteri (in realtà sono tre processioni) di Taranto che dura da giovedì all’alba sino al Sabato Santo. In Basilicata viene menzionata la processione di Barile (Potenza) dove viene rievocata la Passione di Cristo, oltre al capoluogo Matera. In provincia di Catanzaro a Nocera Terinese c’è una programma molto vasto di celebrazioni per la Settimana Santa.

Molto intensa la Settimana Santa che si svolge in Calabria a Nocera Terinese. E infine in Sicilia e Sarsegna dal sito del Touring Club Italiano si ricordano la secolare tradizione della Settimana Santa di Enna e le celebrazioni di Caltanissetta e Trapani. Mentre in Sardegna sono famose e note le celebrazioni di Iglesias, Alghero, e Cuglieri (Provincia di Sassari).

