Negozi e centri commerciali aperti a Pasqua 2019: orari e quali sono

Il progetto di legge sulla chiusura domenicale dei negozi da tempo è finito in fondo all’agenda del governo; sono passati ormai mesi da quanto il vicepremier Di Maio ne dava per certa l’approvazione entro il 2018.

Pasqua 2019: prosegue il dibattito sulle chiusure domenicali

Tuttavia, l’esame della proposta di modifica alla normativa ha continuato il suo percorso al di là delle luci dei riflettori; di audizione in audizione, a meno che le tensioni all’interno dell’esecutivo non portino a episodi drastici, potrebbe trovare la definitiva approvazione poco dopo l’estate. Attualmente, in sintesi e al di là delle eccezioni, il testo prevede 26 aperture domenicali su 52 e la chiusura in 12 feste nazionali (con deroga per 4 di esse).

Il dibattito in merito continua anche sulla base di ipotesi sconfortanti avanzate da alcuni studi; tra questi anche quello del CNCC (Consiglio Nazionale Centri Commerciali) che avverte come le chiusure domenicali e nei giorni festivi potrebbero mettere a repentaglio ben 40mila posti di lavoro su 550mila circa e, in parallelo, 9mila punti vendita sui più o meno 35mila presenti nei centri commerciali. Detto ciò, per queste festività pasquali non è previsto alcun discostamento dal solito; insomma, negozi, supermercati e centri commerciali in buona parte resteranno aperti.

Pasqua 2019: gli outlet aperti

Grazie al sito ultimoprezzo.com è possibile fornire a chiunque fosse interessato a fare shopping in occasione delle festività una lista di outlet aperti tra Pasqua e Pasquetta in tutta Italia.

Saranno chiusi a Pasqua ma aperti a Pasquetta tra le 10 e le 20 i seguenti centri commerciali: Sicilia Outlet Village, Città Sant’Angelo Village, Sardinia Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Mondovicino Outlet Village, Valdichiana Outlet Village, Franciacorta Outlet Village, Barberino Designer Outlet; Castel Romano Designer Outlet, Reggia Designer Outlet, Noventa di Piave Designer Outlet, Serravalle Designer Outlet, Mantova Outlet Fashion District, Puglia Outlet Village, Valmontone Outlet, Cilento Outlet Village, Castel Guelfo The Style Outlet, Vicolungo The Style Outlet, The Mall.

Invece, il Fidenza Village Chic Outlet Shopping e il Torino Oulet Village saranno aperti più o meno tra le 10 e le 21 sia a Pasqua che a Pasquetta.

