La serie tv diretta da Mario Risi, dal titolo L’Aquila grandi speranze, è giunta alla sue seconda puntata. La fiction, in onda questa sera e ogni martedì, vede come protagonisti Giorgio Marchesi, Giorgio Tirabassi, Luca Barbareschi e Donatella Finocchiaro.

Il regista ha inoltre dato ai ragazzi aquilani la possibilità di recitare in piccoli ruoli. Questa opportunità serve, dal un lato, a dare autenticità al racconto, dall’altro per mostrare a tutti quanto questi piccoli e giovani attori siano stati coraggiosi. A dieci anni dal tragico terremoto che colpì L’Aquila e buona parte dell’Abruzzo, gli adolescenti ricordano bene quei momenti, che gli hanno strappato via una parte della loro infanzia, costringendoli a diventare adulti in una notte.

La prima puntata, andata in onda martedì 16 aprile, mostra il periodo che seguì il terremoto con gli occhi di una scolaresca che tenta con ogni mezzo di ricominciare. Protagoniste, in modo particolare, due famiglie. Entrambe, quella notte hanno perso qualcosa e i loro affetti sono ancora sepolti sotto i calcinacci.

Mentre tutti cercano di darsi da fare e di lasciarsi il passato alle spalle, giunge in città un costruttore. L’imprenditore edile si trasferisce a L’Aquila insieme a sua figlia con l’intenzione di ricostruire il capoluogo dalle sue ceneri.

Questa sera, durante la seconda puntata, vedremo come Silvia non riesca ancora a rassegnarsi all’idea che sua figlia sia scomparsa nel nulla. La piccola Costanza era stata vista allontanarsi dalla sua abitazione appena crollata. Con aria spaesata e atterrita, la bambina si era incamminata da sola, per cercare i suoi genitori chissà dove. Da circa un anno, dunque, Costanza è dispersa e i suoi genitori sperano ancora di ritrovarla viva.

Il 30 aprile andrà in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata di L’Aquila Grandi Speranze. Abbiamo già fatto la conoscenza dei protagonisti del nostro racconto. Dopo circa un anno dal tremendo terremoto, le famiglie del paese cercano di andare avanti, partendo in modo particolare dalle scuole.

