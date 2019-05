Allerta meteo oggi 13 maggio 2019: previsioni vento e pioggia in Italia

Oggi 13 maggio 2019, nubi e piogge, più o meno intense, su tutto il territorio nazionale. Dopo qualche giornata di tregua, come durante l’ultimo ponte lungo tra Pasqua e Uno maggio, il maltempo torna a rovinare i primi momenti primaverili.

Allerta meteo oggi 13 maggio 2019: maltempo su tutto il paese

Dal Nord al Sud, dal Centro alle Isole, su tutta Italia nubi e precipitazioni più o meno intense per tutto oggi. Le temperature – minime e massime – risultano in abbassamento, i venti da moderati a forti. Schiarite non arriveranno prima di domani – martedì 14 maggio 2019 – soprattutto al Nord e sulla Sardegna mentre rovesci temporaleschi interesseranno ancora Centro, Sud e Sicilia. Tuttavia, almeno fino al sabato, difficilmente si godrà del bel tempo da un punto all’altro dello Stivale.

Allerta meteo oggi 13 maggio 2019: allerta in Emilia-Romagna

Allerta meteo di codice rosso in Emilia-Romagna dove a causa delle forti piogge notturne è esondato il fiume Savio, non raggiungeva una piena del genere da 15 anni. Chiaramente la situazione è complicata per la circolazione di auto e treni nella zona di Cesena e in quella di Forlì anche se i disagi relativi al maltempo si sono avvertiti anche nel bolognese. I fiumi sono sorvegliati speciali anche dalle parti di Rimini e di Ravenna così come nelle Marche e in Abruzzo.

Da segnalare anche una forte bufera di neve che si è abbattuta sulla Valtellina anche se i fiocchi si vedranno anche sull’Appennino orientale e centrale dai 1200 metri in su. Nel frattempo, due persone hanno purtroppo perso la vita nel Bresciano colpiti da alberi caduti per via di un violento temporale. Detto ciò, arrivano notizie relative a nubifragi da tutta Italia: colpite le zone del Metapontino con venti fortissimi e grandinate, in Puglia danni anche in provincia di Taranto e Bari. L’allerta cresce anche in Lazio e in particolare a Roma e per tutta la Sicilia.

