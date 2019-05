L’Uomo Gatto a Ciao Darwin 2019: chi è, carriera e biografia. Cosa fa oggi

Stasera, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la nona puntata di Ciao Darwin 8, che vedrà sfidarsi Tv vs Web. Tra i concorrenti della squadra Tv ci sarà anche l’Uomo Gatto, uno dei campioni più conosciuti ed amati di Sarabanda. Ecco la sua carriera, la sua biografia e cosa fa oggi.

Chi è l’Uomo Gatto

Gabriele Sbattella, chiamato l’Uomo Gatto, nasce il 7 Novembre 1971 a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. In possesso di un diploma aziendale corrispondente lingue estere e una laurea in traduzione ed interpretariato, Gabriele è inoltre dotato di una discreta esperienza come animatore nei villaggi turistici, dalla Toscana all’Emilia Romagna. Il 12 Novembre 2002, appare per la prima volta in tv, a Sarabanda, col nome di Uomo Gatto. Infatti proprio in un villaggio turistico, grazie alla messa in scena di uno spettacolo ispirato al musical Cats, si conquista il soprannome che l’ha reso famoso, scelto dallo stesso Enrico Papi.

Nella prima puntata, l’Uomo Gatto sconfigge il campione in carica Max, uno dei concorrenti più forti di sempre e anche lui molto amato dal pubblico. Da quel giorno colleziona vittorie su vittorie. Con le sue 79 puntate da campione in carica è il terzo concorrente più longevo nella storia del telequiz di Italia 1, dopo Allegria e la Professora. La sua grandissima avventura però, termina il 19 febbraio 2003, quando perde 6-5 contro Tiramisù al 7 x 30. La sua sconfitta viene ancora oggi ricordata come uno dei momenti più famosi e tristi nella storia del programma di Italia 1.

Cosa fa oggi il campione di Sarabanda

Oggi l’Uomo Gatto lavora come interprete e traduttore di lingua inglese e tedesca. Inoltre, fa il giornalista freelance, seguendo principalmente il calcio (è un tifoso sfegatato di Milan e Bayern Monaco) e tiene un blog personale. In un’intervista a SuperEva, l’ex campione di Sarabanda ha confessato: “Per quello che riguarda la mia vita, adesso sto attraversando un periodo un po’ difficile dal punto di vista personale perché sto soffrendo per la fine della mia relazione. Adesso sono libero e vorrei una ragazza o una donna che si innamorasse con sincerità di Gabriele senza giocare con i suoi sentimenti“.

