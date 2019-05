Chievo-Sampdoria: diretta streaming e tv, quote e pronostico

Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 12.30 si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona Chievo-Sampdoria, match valido per la 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019.

Chievo-Sampdoria: arrivederci Serie A

La retrocessione per il Chievo è arrivata da tempo, ma questa partita sarà l’ultima disputata nella massima serie per questa stagione, dunque ci si aspetta di vedere un impegno da parte della squadra e dei tifosi per onorare questo arrivederci. Non è certamente un addio, una piazza come Verona merita di avere squadre in Serie A come ha dimostrato negli anni. E la speranza di vedere nuovamente i gialloblu nel massimo campionato il prima possibile è più viva che mai.

La partita ha un’altra nota amara, l’addio al calcio giocato di Sergio Pellissier, che si ritira all’età di 40 anni. Il tutto dopo 17 anni e 139 gol con la maglia del Chievo: questa sarà la sua ultima partita di fronte al suo pubblico.

PROBABILE FORMAZIONE

Chievo: (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Vignato; Pellissier, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Sampdoria: sarà Quagliarella il capocannoniere?

Sfumati ormai gli obiettivi europei, che fino a qualche mese fa sembravano decisamente a portata di mano, rimane un solo “titolo” da inseguire per la Sampdoria, quello di capocannoniere del campionato. E sebbene sia un titolo individuale, è certamente motivo d’orgoglio per la squadra e per i tifosi.

In pole position per aggiudicarsi quel titolo è un “ragazzino” di 36 anni nato a Castellammare di Stabia, quel Fabio Quagliarella che a due giornate dal termine del campionato ha segnato la bellezza di 26 gol (senza contare gli 8 assist forniti ai compagni) e ha 4 reti di vantaggio sul colombiano Duvan Zapata dell’Atalanta e 5 su Piatek e Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Quote e pronostico del match

Le quote dei bookmakers per il lunch match di domenica vedono la vittoria del Chievo e il pareggio entrambi a 3.80, mentre il successo della Sampdoria paga 1.83.

Gli ingredienti per una partita ricca di gol ci sono tutti, non a caso il Goal e l’Over sono quotati abbastanza bassi, rispettivamente 1.40 e 1.42. La nostra dritta è di puntare su un gol segnato da Sergio Pellissier, che cercherà di lasciare il segno nella sua ultima apparizione al Bentegodi, la quota è anche appetibile, cioè 2.30.

Dove vedere Chievo-Sampdoria in tv e streaming

La gara verrà trasmessa in diretta ed esclusiva streaming sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

