500 Miglia Indianapolis 2019: dove vederla in tv, streaming e orari

Nel calendario della stagione Motorsport, la manifestazione automobilistica di Indianapolis è un appuntamento di grande rilevanza. L’evento si terrà, precisamente, il 26 maggio, sull’ovale dell’Indiana dove una folta schiera di piloti andrà alla velocità di circa 300 km/h. La gara si preannuncia combattuta e non è facile azzardare il possibile vincitore. Ma ecco quali sono i dettagli sulla competizione, dove vederla, lo streaming e gli orari.

500 Miglia Indianapolis 2019: Fernando Alonso a caccia della vittoria

Fernando Alonso, proprio lui, sarà parte della competizione. Alonso è stato due volte campione della Formula 1 e vincitore della 24 ore di Le Mans e Daytona. Nell’edizione del 2017, Alonso fu tradito dalla sua autovettura e a causa di un guasto di tipo meccanico, non riuscì a gareggiare per la vittoria. La concorrenza è spietata ma la determinazione di Alonso è forte, dato che con la conquista di questa manifestazione raggiungerebbe la Tripla Corona, entrando, di fatto, nella storia dell’automobilismo. Tra i piloti avversari più competitivi troviamo: Scott Dixon, Tony Kanaan, Matheu Leist, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Will Power e Helio Castroneves.

500 Miglia Indianapolis 2019: il programma completo

Non era partito benissimo all’inizio di quest’anno, ma, nonostante i problemi, DAZN, propone un’offerta variegata di contenuti in ambito sportivo. Fa parte di questa offerta anche la gara di Indianapolis, precisamente la 103° edizione di questo evento seguito in tutto il mondo. Ma qual è il programma? Si parte la Domenica per la gara, alle ore 18.20. La diretta sarà visibile in streaming su DAZN e sarà una esclusiva. DAZN inoltre ha annunciato di voler puntare forte sulla IndyCar Series, prendendo tutte le gare del campionato assieme al meglio del World Rally Championship.

Francesco Somma

