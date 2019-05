Ferrari 488 Hybrid 2019: potenza cavalli, velocità e scheda tecnica

Anima ibrida, aspetto da vera dominatrice, prestazioni da supercar assoluta. Si tratta della nuova Ferrari, modello 488, ibrida. L’amministratore delegato Louis Camilleri ha confermato le voci, le indiscrezioni che avevano in questi mesi rincorso l’idea. A fine maggio, inoltre, l’automobile sarà anche presentata. Tempi veramente record, traguardo importante che non riguarda solo l’automobile ma anche lo stato di forma del marchio. Il primo trimestre del 2019 ha mostrato un +14% di fatturato e un +23% di vendite. Da qui alla fine dell’anno sono attese almeno cinque grandi novità. Ma ecco i dettagli sulla 488 Hybrid 2019.

Ferrari 488 Hybrid 2019: mille cavalli di potenza ibrida

Lo scetticismo che aleggia nell’animo dei “puristi”, ovvero di coloro i quali non riescono a immaginare altro tipo di auto se non quella con motore termico, potrebbero essere ben presto spazzate via. Camilleri ha affermato che l’autovettura si posizionerà al di sopra della 812 Superfast, questo significa che, stando anche alle prime indiscrezioni, potrebbe spingersi fino ai 1000 CV. La 812 Superfast ha 800 CV e 712 Nm di coppia, la 488 Hybrid con una potenza anche di poco maggiore alla Superfast, potrebbe mettere in seria difficoltà tutte le supercar attualmente in circolazione. Lo scopo, comunque, è quello di unire due mondi, quello della tradizione, infatti vedremo molto probabilmente la presenza di un motore V6 e non V8 come era stato azzardato all’inizio; accanto alla tradizione anche l’innovazione e il futuro, con più unità elettriche a sostegno della potenza V6.

Ferrari 488 Hybrid 2019: una nuova interfaccia, uomo-macchina

Camilleri si è lasciato poi andare alle dichiarazioni, asserendo che la nuova autovettura avrà una interfaccia super tecnologica che renderà l’esperienza uomo-macchina a dir poco unica. Non è ancora chiaro a cosa si possa riferire l’AD di casa Ferrari. Per saperne di più si dovrà certamente aspettare la fine del mese di maggio, periodo nel quale arriverà il debutto ufficiale di questo nuovo gioiello della casa di Maranello. Intanto la Ferrari continua a volare nelle vendite, con la Cina che è un vero e proprio settore trainante, lo Stato di Xi Jinping ha fatto registrare un +76% delle vendite, rispetto agli altri paesi.

