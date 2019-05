Ford Focus ST 2019: prezzo versione benzina e diesel. Le caratteristiche

Ford fa finalmente luce sulla nuova generazione della sua autovettura sportiva, intermedia. Nell’attesa di avere anche la sorella maggiore, più performante e sportiva, l’azienda americana presenta la Focus ST. Molte le novità per la macchina realizzata dalla casa dell’ovale blu. Troviamo diverse modifiche a partire dal cambio dei propulsori fino al nuovo pianale C2. Ecco nello specifico tutti i dettagli riguardanti la Focus.

Ford Focus ST 2019: addio al turbo 2.0, si passa all’EcoBoost ed EcoBlue

Come abbiamo già anticipato, una delle novità è rappresentata dal cambio dei propulsori. L’addio del motore turbo 2.0 è stato superato grazie all’avvento del propulsore 2.3 EcoBoost, un quattro cilindri, attualmente presente anche sulla Ford Mustang e sulla Ford RS (versione 2018). I risultati e le performance sono di gran lunga migliorate, abbiamo circa 280 CV di potenza, solo 10 cavalli in meno alla muscolosa Mustang e una coppia di 420 Nm, erogata tra i 3.000 e 4.000. Il raggiungimento dei 100 km/h da ferma costa alla Focus ST solo 6 secondi. Non male per un’automobile intermedia, no? Il secondo motore invece è il 2.0 EcoBlue, un turbo diesel da quattro cilindri da 190 CV con 400 Nm di coppia. Il turbocompressore dell’EcoBoost è twin-scroll mentre quello dell’EcoBlue è a geometria variabile. La trasmissione è manuale su entrambi i motori, a 6 rapporti, c’è però la possibilità di scegliere, solo per l’EcoBoost, il cambio automatico a 7 rapporti.

Ford Focus ST 2019: design sportivo ma poco marcato, prezzo per nulla modesto

I sedili griffati, gli interni scuri, fanno figurare una macchina sportiva, con un look quasi racing anche se non eccessivamente marcato. La Focus ha cambiato pelle ma lo ha fatto mantenendo le sue linee, le stesse che animano già da qualche tempo le generazioni di questa vettura. Questo cambiamento però ha un costo, un prezzo da pagare, stando alle indiscrezioni è anche abbastanza importante. Per portarsi a casa la Ford Focus ST 2019 ci vorranno circa 40.000,00€.

