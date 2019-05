Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 19 maggio

Questa sera andrà in onda, in prima serata su Rai 1, una nuova puntata di Che tempo che fa. Sarà una serata intensa, all’insegna della musica e, tra gli ospiti più attesi, vi sarà il gruppo indie TheGiornalisti, il cantautore Cesare Cremonini e la showgirl Heather Parisi.

Si passerà poi a parlare di politica e delle imminenti elezioni europee con il vice-premier Luigi Di Maio. Immancabile, inoltre, l’analisi socio-economica di Carlo Cottarelli e la tagliente ironia di Luciana Littizzetto.

Lunedì, in seconda serata non andrà più in onda Il Tavolo di Che tempo che fa, dato che la produzione ha pensato di far terminare nei primi di maggio questa seconda parte del programma. La Rai si prepara così alla messa in onda della programmazione estiva.

Che tempo che fa: ospiti questa sera, TheGiornalisti e Cesare Cremonini

TheGiornalisti, anticipati dalla fama del loro frontman Tommaso Paradiso, saranno ospiti questa sera a Che Tempo che fa. La band avrà inoltre la possibilità di esibirsi dal vivo cantando una delle loro hit più recenti. È infatti uscito, nella pochi giorni fa, il loro nuovo singolo dal titolo Maradona Y Pelé. Non abbiamo bisogno del titolo per comprendere che si tratta dell’ennesimo brano, cantato dai TheGiornilisti, pronto a diventare la nuova canzone dell’estate.

Si continuerà a parlare di musica con l’intervista a Cesare Cremonini. Seduto di fronte all’enorme scrivania- acquario, il cantautore ci parlerà del suo nuovo tour previsto per il 2020.

Che tempo che fa: anticipazioni, Heather Parisi festeggia 40 anni di carriera

Fabio Fazio, infine, avrà l’onore di ospitare una delle più grandi showgirl della storia della televisione italiana. Heather Parisi, con la propria femminilità e il proprio fascino, poterà in studio il suo inconfondibile sorriso, festeggerà insieme ai telespettatori i suoi primi quarant’anni di carriera.

Regina della danza e dello spettacolo, la showgirl è stata di recente al centro di una serie di polemiche che l’hanno vista protagonista insieme a Lorella Cuccarini. Pare però che gli animi delle due colleghe, ma rivali, si sia momentaneamente placato.

