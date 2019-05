Eurovision Song Contest 2019: scaletta finale e cantanti favoriti

Si svolgerà questa sera, in diretta da Tel Aviv, la finale dell’Eurovision Song Contest. Dopo la conclusione della fase preliminare, si entrerà questa sera nel vivo della competizione. Avremo il piacere di riascoltare le performance dei Paesi rimasti in gara, insieme ai sei cantanti delle nazioni che partecipano di diritto alla serata finale. Il Paese ospitante, ovvero Israele, l’Italia, rappresentata da Alessandro Mahmood, Spagna, Gran Bretagna, Francia e Germania sono pronte a salire sul palco e a portare alto il colore della propria bandiera.

Mahmood porterà in gara il brano Soldi, grazie al quale ha trionfato durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. All’Expo di Tel Aviv, Alessandro Mahmood porterà senz’altro con sé la stessa travolgente energia dimostrata sul palco dell’Ariston.

Eurovision Song Contest 2019: scaletta, Mahmood tra i favoriti

Lo scorso anno la sessantatreesima edizione dell’Eurovision Song Contest aveva visto trionfante la cantante israeliana Netta Barzilai. Quest’anno, tra i favoriti, figurano nomi come l’olandese Duncan Laurence, il russo Sergey Lazarev e lo svedese John Lundvik. Tra i maggiori candidati per il primo posto ci sarebbe però anche il nostro Mahmood il quale, ancor prima di esibirsi, ha fatto molto parlare di sé.

La sua esibizione sarebbe infatti una delle più attese della serata. Mahmood salirà sul palco subito dopo l’esibizione dell’Azerbaigian e della Francia, lasciando poi spazio alla Serbia e alla Svizzera. La Spagna sarà invece l’ultima Nazione ad entrare in gioco.

Eurovision Song Contest 2019: finale, Flavio Insinna e Federico Russo in diretta su Rai 1

Tra una performance e un’altra, non poteva di certo mancare la presenza di un ospite speciale. A salire sul palco dell’Expo di Tel Aviv ci sarà la pop star Madonna, eterna nella sua grinta e inconfondibile nella sua voce.

Ricordiamo che la finale dell’Eurovision, in Italia, andrà in onda in diretta su Rai 1 e potrà essere seguita anche su RaiRadio2. Le voci di Flavio Insinna e Federico Russo ci accompagneranno tutta la sera e, grazie a loro, avremo la possibilità di scoprire aneddoti e curiosità legati al Festival della Canzone Europea.

