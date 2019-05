Black Mirror 5: trama, cast e anticipazioni. Ecco quando esce su Netflix

Finalmente ci siamo: la quinta stagione della serie tv distopica per eccellenza è in arrivo sulla piattaforma Netflix il 5 giugno 2019. Black Mirror 5 conterà 3 episodi che ci delizieranno con nuove storie ambientate in un futuro in cui la tecnologia prende il sopravvento sulla vita umana e di come essa condiziona la struttura della società.

Black Mirror 5: la trama

Come sappiamo, ogni puntata di Black Mirror è a sè stante e presenta un cast e una storia differenti. Il punto in comune che unisce ogni episodio è un lato della tecnologia che ci proietta in un mondo distopico in cui l’intero panorama delle relazioni umane affronta spiazzanti cambiamenti. Il “Cosa accadrebbe se” diventa il focus principale su cui ruota la serie e invita lo spettatore a riflettere sulle possibilità più prossime del futuro dell’uomo.

La trama dei tre nuovi episodi ancora non è stata svelata, ma da quel che si può intuire osservando il trailer vedremo: il racconto di un uomo che prende in ostaggio una persona minacciandola con una pistola; la vita di una famiglia spezzata da un’app per appuntamenti; la storia di una musicista che interagisce con una bambola robot misteriosa.

Black Mirror 5: il cast

Il trailer di Black Mirror 5 ci ha anticipato quali saranno alcuni dei volti che vedremo nel corso dei prossimi tre episodi: prima fra tutti spicca Miley Cyrus, nel ruolo di una popstar futuristica. Ci sarà inoltre Andrew Scott, noto al grande pubblico per aver interpretato il celebre Moriarty nella fortunata serie di Sherlock. Anthony Mackie, il Falcon della saga Marvel, interpreterà un uomo stanco della propria vita matrimoniale. Altri attori nel cast saranno Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport e Ludi Lin.

