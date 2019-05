WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia

A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli effetti sulla più famosa delle applicazioni di messaggistica istantanea.

WhatsApp Beta: per la modalità scura mancano solo i dettagli

Il nuovo aggiornamento di WA, è la versione 2.19.139, include novità interessanti, riguardo, soprattutto al Night Mode. Il tema, nell’ultimo aggiornamento sarebbe stato esteso a nuove sezioni dell’applicazione. Precisamente, a breve, sarà disponibile anche per chat, chiamate e contatti. Il team di sviluppo del tema non ha ancora finito il lavoro su questa nuova funzionalità di Android. Tuttavia, è stato più volte assicurato che il lavoro procede in maniera veloce e che manca davvero poco al rilascio.

WhatApp Beta: come provare la Night Mode

Per provare la funzionalità è molto semplice. Innanzitutto dovete iscrivervi al programma della Beta, se non lo avete fatto non potrete in nessun modo provare le nuove funzionalità di WA. La buona notizia è che siete ancora in tempo per iscrivermi alla Beta. Per farlo dovete andare sul Playstore e iscrivermi al programma Test app per Android. Gli iscritti invece stanno per ricevere l’aggiornamento, questione di giorni insomma, dato che è già in distribuzione. Il tema si presenta come scuro, ma non di colore nero, questo è un dato molto importante. La sua tonalità sembra quasi un misto di grigi. È utile anche ricordare che, ad oggi, non è consentito un pieno utilizzo del tema scuro, dato che, non tutte le funzionalità, sono state consentite, nemmeno nei programmi Beta delle App.

Francesco Somma

