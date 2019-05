Viola Bologna a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Durante le blind audition della quarta puntata del programma televisivo

condotto da Simona Ventura, andata in onda il 14 maggio, si è esibita “Violet”, nome d’arte di Viola Bologna, 18 anni, studentessa di lingue che pensa più velocemente della gente e si sofferma sulle piccole cose. La cantante si è esibita portando sul palco il suo inedito “Non riesco a parlare”.

Chi è Viola Bologna

Dalla biografia del sito ufficiale del programma sappiamo che Viola ama scrivere poesie e disegnare capi d’abbigliamento. Ma su sua stessa ammissione la sua grande passione è la musica che per lei è stata un’ancora di salvezza in un periodo difficile della sua vita, l’unico modo per poter parlare liberamente: “ho trovato me stessa quando ho iniziato a scrivere i miei pezzi”. Suona diversi strumenti tra cui chitarra, ukulele, basso e pianoforte.

L’esibizione

Alla cantante livornese è stato concesso di presentare il suo inedito, (il regolamento prevede soltanto un inedito per puntata) un brano molto personale e potente accompagnato da un sound elettropop e qualche rima rap. “Per me è importante cantare e soprattutto cantare un pezzo mio”, sono queste le parole di Viola nel video di presentazione che precede l’esibizione, e continua dicendo di aver scelto questo brano perché è il punto di partenza della sua storia, la sua parte più profonda.

Viola è riuscita a catturare quasi subito l’attenzione di tre dei quattro giurati – Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno – che hanno premuto il pulsante per provare a portare nel proprio team la potente voce della ragazza. Invece Gigi D’Alessio, pur non premendo il pulsante, ha riconosciuto le sue potenzialità.

Viola sceglie Morgan

Nonostante le piccole critiche sull’intonazione, Viola ha colpito tutti, per la sua grinta, la sua energia, la sua capacità di riuscire a mixare influenze musicali diverse e a spuntarla è stato Morgan che è riuscito a portare la ragazza nel suo team. Il giudice dopo le parole della ragazza –“Scelgo Morgan perché mi sento collegata”- le consegna il plettro con l’effigie di David Bowie.

