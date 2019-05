Migliori tablet maggio 2019 per fasce di prezzo e tipologia

Le soluzioni in ambito tecnologico, con gli anni, si sono moltiplicate. Non è diventato difficile solo scegliere lo smartphone adatto alle proprie esigenze, anche la scelta del Tablet non è per nulla semplice. Per quale motivo? Se da un lato i dispositivi di questo genere hanno subito un aumento, dall’altro le dotazioni sono diventate sempre più simili, per questo, anche se si ha una preferenza particolare, risulta difficile orientare la selezione in maniera netta. Ecco però una guida alla scelta del tablet con relative caratteristiche generali e fasce di prezzo.

Migliori tablet maggio 2019: fascia bassa e media-bassa

Trovare un tablet sotto i 100€ potrebbe risultare un’impresa difficile. Certo, se non dovete usarlo per operazioni troppo complesse, qualche modello non ultra performante c’è. Amazon Fire 7 è datato 2017, ha un display 7″ e va più che bene per la visione di programmi come Netflix o YouTube ad una risoluzione comunque decente. C’è poi Huawei Mediapad T3 che rispetto al Fire 7 ha di diverso il sistema operativo, Android 7.0 camuffato con EMUI 5.1. Il Lenovo Tab 3 7 Essentials chiude la fascia. Ha le stesse caratteristiche di quelli appena descritti, con la differenza che ha una memoria interna più ampia. Sopra i 100€ anche se di poco, troviamo Amazon Fire 8 HD, 8″ e qualità HD, un device già più interessante, un buon compromesso tra qualità e prezzo. Anche il Samsung Galaxy Tab E è simile anche se ha qualche punto di forza in più, come gli 1,5 GB di RAM, la batteria da 5000 mAh e il display da 9,6″. Per la fascia medio-bassa concludiamo con il Lenovo Tab 4 8″, a livello hardware monta uno Snapdragon 650, il quale assicura buone prestazioni.

Migliori tablet maggio 2019: fascia media, medio-alta e top di gamma

Passiamo ai Tablet con prezzo compreso tra i 200 e i 350 euro. Huawei si inserisce nella fascia media con il Mediapad M3, un tablet da 8,4″ che ha però una risoluzione 2k e che monta, tra l’altro, un Kirin 950. Anche Asus dice la sua con il Zenpad 3s 10, un tablet formidabile dal punto di vista grafico con un display da 10″, peccato per il processore Mediatek, assolutamente non a livello con gli altri. Il migliore della categoria però è il Samsung Galaxy Tab S2 8, il quale è dotato di un display Super AMOLED, 8″ con risoluzione 2k. Passiamo ora ai tablet di fascia più alta, con prezzo tra i 350 e i 500 euro. Lenovo Yoga Tab 3 Pro è un gioiello della tecnologia, ha infatti integrato un proiettore da 50 lumen. L’iPad 9.7 e Huawei Mediapad M5 LTE sono gli altri due rappresentanti della categoria, il primo andrebbe scelto per l’ottimizzazione del sistema operativo e per la qualità Full HD, il secondo invece è una scelta equilibrata che da qualcosa in più sul fronte audio grazie a ben 4 speaker Dolby Atmos. Oltre i 500 euro invece troviamo i Tablet top. Qui, giacciono incontrastati iPad Pro, adatto a qualsiasi situazione, in ufficio, nel tempo libero, per dipingere grazie al pencil. Diverso e più sportivo ma dannatamente performante è Samsung Galaxy Tab S4, il suo punto di forza? Il display OLED 2k, una bomba.

