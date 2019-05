Andrea Bertè: chi è il giovane talento del team di Elettra Lamborghini

Andrea Bertè, 17 anni bergamasco, studia musica da quando ne ha sei ed è salito sul palco di The Voice nella quarta puntata della sesta edizione del talent. Il cantante oggi studia musica all’Italian Music Academy di Boccaleone, diretta da Fabrizio Frigeni, che è anche il suo manager. Inoltre l’insegnante del ragazzo, Lalla Francia, è l’attuale vocal coach e consulente artistica ad Amici di Maria de Filippi.

L’esibizione di Andrea Bertè a The Voice

Il giovane cantante per mostrare le sue qualità ha portato We don’t talk anymore di Charlie Puth e a vedere l’esibizione ci è riuscito: infatti ha convinto Gigi D’Alessio, Guè Pequeno e Elettra Lamborghini, mentre Morgan ha deciso di non girarsi.

Durante i commenti alla performance proprio quest’ultimo, visto il cognome del ragazzo, ha commesso una piccola gaffe sulla cantante Loredana Bertè, sostenendo che si trattasse di un nome d’arte, cosa che molti telespettatori hanno notato e prontamente smentito.

Roby Facchinetti si complimenta

Ma sorvolando sul lapsus di Morgan, la giovane promessa di The Voice ha deciso di farsi guidare nel percorso da Elettra Lamborghini. Ad essere colpiti dal talento di Andrea non sono stati solamente i giudici, ma anche Roby Facchinetti, ex coach di The Voice, che si è complimentato con lui tramite i social. Inoltre il video della sua esibizione alle audiction, caricato sul canale YouTube del programma, ha superato le 800.000 visualizzazionu in una sola settimana.

Nuovo successo per Andrea Bertè

Nella manche successiva del programma Andrea è riuscito ad ottenere nuovamente un successo, nonostante fosse evidentemente emozionato. Infatti è riuscito a passare alla terza fase di The Voice, superando le due sue compagne di squadra Serena Maria Police e Giorgia La Commare. I tre talenti si sono dovuti esibire cantando a cappella Perfect di Ed Sheeran e alla fine Elettra ha optato per portare con sé alla puntata successiva proprio il bergamasco.

