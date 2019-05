Tahnee Rodriguez a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Nel corso della quarta puntata di The Voice 2019, durante le Blind Audition, è salita sul palco dell’amatissimo talent show di Rai 2 anche Tahnee Rodriguez. Ecco la biografia e la carriera della cantante.

Chi è Tahnee Rodriguez

Tahnee Rodriguez è una cantante nata a Roma nel 1987, da madre argentina e padre ruandese. Dopo aver vissuto nella sua casa natale in Piazza Barberini, nel cuore della capitale, a 19 anni è andata a vivere da sola sperimentando la vita in altri quartieri. Tahnee ha scoperto la sua passione per la musica grazie alla sua baby-sitter Antonietta, di Benevento, che viveva con la sua famiglia ed era solita cantare tutto il giorno. A 8 anni, proprio Antonietta la fece partecipare al festival del suo paese d’origine, Puglianello, dove la piccola cantò il brano Ancora di Edoardo De Crescenzo.

Dopo quel momento, Tahnee ha cominciato a cantare. Tuttavia, a causa della sua timidezza, per tutta l’adolescenza, ha evitato di cantare in pubblico. La sua prima vera e propria esibizione è arrivata quando la giovane aveva quasi vent’anni, al centro sociale Ricomincio dal Faro, per una serata D.J set con No One di Alicia Keys. Da lì, ha rotto il ghiaccio e ha cominciato a sentire la forte esigenza di far conoscere la propria voce, cantando in diversi gruppi, specialmente reggae, soul e R& B.

Tahnee Rodriguez a The Voice 2019

Dopo aver fatto uscire il suo primo singolo a novembre 2018, intitolato Un attimo di te e ispirato a una poesia scritta dalla madre adottiva italiana, Tahnee ha provato a partecipare a The Voice 2019. Si è presentata alle Blind Audition, andate in onda martedì 14 maggio 2019, con il brano No Diggity dei Blackstreet, e ha conquistato tutti e quattro i coach. Al termine della sua esibizione ha poi scelto di entrare nel Team di Elettra Lamborghini.

Vittoria Tampucci a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Curiosità e vita privata della cantante

In una recente intervista, tra le altre cose, Tahnee ha confessato: “L’Argentina è sempre stata nella mia vita con la musica latino-americana di mia madre e il suo ballare la salsa e il tango. Mi ha incoraggiato a imparare, ma io non sono una grande ballerina, non ricordo le coreografie e poi anche per timidezza. Io mi esprimo meglio con la voce“. La cantante ha inoltre affermato di aver conosciuto veramente suo padre, che ora vive in Rwanda, a 14 anni: “nel pieno della ribellione adolescenziale sono scappata da lui a Londra dove sono rimasta per 2 mesi”.

Tahnee è inoltre molto seguita sui social, il suo account Instagram ha superato i 3 mila followers ed è destinato a crescere sempre di più grazie alla sua esperienza a The Voice 2019.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM