Ilenia Falco a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Tra i vari concorrenti che si sono esibiti durante la quarta puntata di Blind Audition di The Voice 2019, c’è anche Ilenia Falco, giovane cantante che ha incantato tutti con la sua dolcezza e la sua bellissima voce. Ecco la carriera e la biografia della concorrente del talent show di Rai 2.

Chi è Ilenia Falco

Ilenia Falco ha 16 anni ed è di Augusta, in provincia di Siracusa. Da sempre si sente molto insicura, la musica però, le permette di esprimersi al meglio. Durante le Blind Audition di The Voice 2019, andate in onda martedì 14 maggio 2019, Ilenia si è esibita sul palco del noto talent show condotto da Simona Ventura. La giovane concorrente si è presentata ai giudici con una bella e personale interpretazione del brano Le tasche piene di sassi di Jovanotti, nella versione di Giorgia. Con la sua dolcezza e la sua voce da usignolo ha incantato tutti e tre i coach rimasti.

Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno si sono infatti girati per convincerla, ognuno, di entrare a far parte della loro squadra. Alla fine, contro ogni previsione, anche dei suoi stessi familiari, Ilenia Falco ha scelto di unirsi alla squadra di Gué Pequeno. Per il giovanissimo talento di Augusta non sono mancati gli apprezzamenti da parte dei giudici. “Sei proprio brava e hai scelto bene per te la canzone che meglio esprime la tua dolcezza. Mi è piaciuta più la tua versione che quelle che ci sono in giro”- ha detto Morgan, mentre Gigi D’Alessio le ha preannunciato “un futuro meraviglioso fatto di musica e sei quella che può cantare le poesie”.

La vita privata della concorrente

Della vita privata della giovane concorrente di The Voice 2019 si sa poco. Una delle poche cose note è che Ilenia Falco è seguitissima sui social, il suo account Instagram conta infatti più di 5 mila followers. Seguaci che, data la fama che il talent show di Rai 2 le donerà giorno dopo giorno, sono destinati a crescere sempre di più.

