Brenda Carolina Lawrence a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Durante le Blind Audition di The Voice 2019, andate in onda martedì 14 maggio 2019 su Rai 2, abbiamo visto esibirsi anche Brenda Carolina Lawrence. Ecco la carriera e la biografia della giovane concorrente cremonese del talent show condotto da Simona Ventura.

Chi è Brenda Carolina Lawrence

Classe 1997, nata a Cremona, Brenda Carolina Lawrence è una cantante e interprete di origini italo americane. Vive a Pieve d’Olmi, in provincia di Cremona, con la mamma Daniela e la sorella Susan. È la figlia di Dave Lawrence, ex giocatore ed allenatore di basket, venuto a mancare un anno e mezzo fa. Cresce cantando sin da bambina in un contesto dove non ci sono limiti di genere, ma solo un’enorme passione per la musica. Passione che la porta di fatto a prendere lezioni di sassofono e canto, scrivere propria musica e esibirsi in numerosi eventi e festival musicali.

La svolta arriva quando Brenda Carolina Lawrence incontra la celebre vocal coach Cheryl Porter che, colpita dalla timbrica originale e dal talento cristallino della cantante italo americana, decide di offrirle un contratto da corista che la porta così, nonostante la giovanissima età, a cantare con artisti del calibro di Zucchero e Tiziano Ferro e in numerosi eventi televisivi. Nel 2018 poi, incontra i produttori Cosmophonix, con i quali decide di intraprendere un proprio percorso discografico da solista.

Durante la quarta puntata di Blind Audition di The Voice 2019, andata in onda martedì 14 maggio 2019, Brenda Carolina Lawrence è tra i concorrenti del talent show di Rai 2. Si presenta al pubblico e ai giudici con la canzone Bitch better have my money di Rihanna, con una esibizione che stupisce tutti. Per lei si girano Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, e Brenda Carolina sceglie di entrare a far parte del Team Pequeno.

Viola Bologna a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

La vita privata della cantante

Della vita privata della giovane e talentuosa cantante cremonese si sa poco. Quello che è certo e che Brenda Carolina è seguitissima sui social. Il suo account Instagram conta infatti poco più di 11 mila followers, i quali sono sicuramente destinati a crescere sempre di più, grazie alla fama che The Voice 2019 le porterà col tempo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM