Daria Biancardi ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

Daria Biancardi ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

La prima puntata del nuovo programma di Canale 5, All Together Now, condotto da Michelle Hunziker che prevede l’esibizione canora di un concorrente di fronte a 100 giudici, capitanati da J-Ax, ha visto la vittoria di una cantante palermitana, Daria Biancardi.

Chi è Daria Biancardi

Daria Biancardi si è esibita cantando la sua versione di “Gloria” di Umberto Tozzi ed è riuscita a conquistare 94 giudici su 100. Successivamente al duello con Antonio Sacchini, è riuscita ad avere la meglio e ha conquistato le semifinali cantando “Last Dance” e totalizzando 98 punti contro i 70 del suo avversario. Daria, come già detto, viene da Palermo, ha 41 anni e canta il soul come se fosse veramente una voce black e a colpire giudici e pubblico non è stata solo la sua esibizione: praticamente perfetta da un punto di vista tecnico ed emozionale come ammesso dalla stessa Hunziker, da Ax e anche dai Boomdabash, anche loro componenti della giuria, ma anche la sua storia. Daria ha infatti rinunciato alla sicurezza di un posto di lavoro fisso per poter inseguire la sua passione e il suo sogno.

Irene Rugiero a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Daria Biancardi: la carriera

La cantante palermitana inoltre non è nuova al piccolo schermo. Nel 2014 aveva partecipato a “The Voice of Italy”, altro talent show di Rai2, ed era riuscita a far parte del team di Piero Pelù. Daria non è nuova soprattutto al pubblico palermitano che l’ha già vista esibirsi con la sua band in diversi locali della città. Daria ha anche all’attivo un disco (“Daria”, 2015).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM