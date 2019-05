Irene Rugiero a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Nel corso della quarta puntata di Blind Audition di The Voice 2019, andata in onda martedì 14 maggio, è salita sul palco anche Irene Rugiero. Ecco la carriera e la biografia della concorrente del talent show condotto da Simona Ventura, e come sono composti ora i quattro team.

Chi è Irene Rugiero

Irene Rugiero ha 30 anni, è originaria di Imola, vive a Torino e studia musica jazz al Conservatorio. Comincia molto presto a suonare il pianoforte, poi il clarinetto e infine decide di prendere lezioni di canto. Le due cantanti jazz statunitensi Nina Simone ed Etta James sono sempre state i suoi punti di riferimento, ma a lei piace tanto anche la musica rock. La sua grande voglia di mettersi alla prova l’ha portata a partecipare alla nuova edizione di The Voice of Italy.

Irene Rugiero è infatti tra i concorrenti presenti durante il quarto appuntamento con le Blind Audition dell’amato talent show di Rai 2, andato in onda il 14 maggio 2019. A The Voice 2019, canta una versione al pianoforte di Applause di Lady Gaga, convincendo Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio. Nonostante il tentativo di convincerla ad andare con Elettra Lamborghini anche da parte di Morgan, Irene Rugiero decide infine di entrare a far parte del team di Gigi D’Alessio.

Micaela Foti a The Voice 2019: chi è, biografia e carriera della cantante

I team dopo la quarta puntata

Ecco come sono composti i quattro team dopo la quarta puntata di The Voice 2019:

Team D’Alessio: Giorgia Incatasciato in arte Sam J; Irene Rugiero; Carmen Pierri; Sofia Tirindelli; Raphael Nkerewem; Domenico Iervolino; Cosimo De Leo in arte Koko; Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Team Lamborghini: Andrea Berté; Vittoria Tampucci; Thanee Rodriguez; Greta Giordano; Diana Suppressa in arte Huntress D; Beatrice Inguscio in arte Trisss; Tess Amodeo Vickery; Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

Team Morgan: Viola Bologna in arte Violet; Tommaso Partersana; Davide Vettori; Valerio Sgargi; Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo.

Team Pequeno: Ernesto Conocchia in arte Ralph Lautrec; Brenda Carolina Lawrence; Ilenia Falco; Alice Olivari; Ilaria Amagour in arte Hindaco; Micaela Foti; Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM