Concorrenti All Together Now 2019 in semifinale: nomi e chi sono

Concorrenti All Together Now 2019 in semifinale: nomi e chi sono

Michelle Hunziker, celebre ed energetica presentatrice di origine svizzera, conduce la prima edizione di All Together Now, format britannico in onda sul canale BBC One.

Il programma, trasmesso per la prima volta giovedì 16 maggio su Canale 5, si presenta come un music game show. I protagonisti, armati di microfono, si sfidano l’uno contro l’altro per impressionare la severa giuria, capitanata e rappresentata da J-Ax. La giuria, soprannominata Il muro, è composta da ben cento elementi, molti dei quali sono volti noti del panorama musicale italiano.

Come un gatto in tangenziale: trama, cast e curiosità del film su Canale 5

Concorrenti All Together Now 2019 in semifinale: il muro, la Giuria con J-Ax

In giuria ritroviamo, insieme a J- Ax, Andrea Dianetti, Valentina Dallari, Dennis Fantina, Le Donatella, Mietta e tanti altri. Il programma, considerata la quantità dei concorrenti, è suddiviso in blocchi, sei per l’esattezza, uno per ogni puntata. Ogni blocco è a sua volta formato da due manche, durante le quali si sfidano ben sette cantanti. I vincitori di ogni manche accedono infine alla semi-finale, per poi accedere alla sfida conclusiva.

La prima puntata, andata in onda su Canale 5 giovedì 16 maggio, ha visto trionfare Veronica e Amedeo. Ritroveremo dunque i due protagonisti in semi-finale.

Concorrenti All Together Now 2019 in semifinale: ospiti prima e seconda puntata, su Canale 5

Non potevano di certo mancare ospiti, momenti esilaranti e tanto divertimento. Gabriele Cirilli, i Boomdabash e Iva Zanicchi hanno saputo infatti allietare la prima serata di Canale 5, tra una sfida canora e l’altra. La seconda puntata vedrà invece come ospiti, tra gli altri, Nek, Fabio Rovazzi, Renato Zero e Albano.

L’unico aspetto che differenzia il programma italiano dal format originale britannico, è la presenza di due manche, invece di una, all’interno del programma in onda su Canale 5. Infine, un numero maggiore di concorrenti ha la possibilità di accedere alla semi-finale, passando così alla fase finale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM