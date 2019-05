Come un gatto in tangenziale: trama, cast e curiosità del film su Canale 5

Come un gatto in tangenziale è un film diretto da Riccardo Milani, distribuito nelle sale cinematografiche alla fine del dicembre 2017. La protagonista, Paola Cortellesi, interpreta il ruolo di Monica, madre romana di borgata che ha allevato suo figlio Alessio da sola, con l’aiuto delle sue sorelle.

La trama del film si sviluppa intorno alla relazione adolescenziale tra il giovane figlio di Monica e la dolce Agnese, ragazza cresciuta nell’agiatezza dei quartieri alti.

Come un gatto in tangenziale: trama del film con Paola Cortellesi, in onda stasera su Canale 5

Giovanni, che porta il volto di Antonio Albanese, è invece il ricco padre di Agnese. L’uomo, dopo aver saputo del fidanzamento, decide di incontrare Monica, la quale è d’accordo con lui nel voler interrompere i rapporti tra i due adolescenti. Spinti, però, dalla moglie di Giovanni, i due lasciano che i ragazzi continuino a frequentarsi.

Il padre di Agnese continua ad essere scettico di fronte alla tale differenza che separa le due famiglie. Monica, dal canto suo, rassicura Giovanni, perché convinta che quella storia d’amore durerà senz’altro quanto un gatto in tangenziale.

Come ben sappiamo, però, la vita a volte può riservare molte sorprese.

Come un gatto in tangenziale: curiosità e onorificenze del film di Milani

Come un gatto in tangenziale, tipica commedia italiana, riflette molto gli squilibri sociali che ancora oggi dividono il centro di una grande città, in questo caso Roma, dalla sua periferia.

Grazie all’innocenza di un amore puerile, sia Giovanni che Monica verranno a contatto con una realtà sconosciuta, che fino ad allora avevano solo potuto immaginare.

L’interpretazione dei due protagonisti e l’attualità dei temi trattati, ha permesso al film di Riccardo Milani di vantare la vittoria di tre Nastri D’argento e la candidatura a tre David di Donatello.

