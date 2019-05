The Voice 2019: anticipazioni audizioni e cantanti stasera 21 maggio

Oggi 21 maggio alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda The Voice 2019. Il talent show condotto da Simona Ventura approda al suo quinto e ultimo appuntamento con le Blind Auditions. Puntata decisiva quindi quella di stasera in cui i concorrenti si esibiranno con la speranza di conquistare un posto nella quadra dei coach.

La settimana scorsa Giusy Ferreri ha sorpreso tutti presentandosi in incognito alle audizioni. L’artista infatti ha eseguito il brano Le cose che canto venendo scoperta dai giudici che hanno riconosciuto immediatamente la sua incredibile voce. Ma cosa succederà stasera a The Voice?

The Voice 2019: anticipazioni audizioni stasera 21 maggio

È giunto il momento per i coach di The Voice di completare il proprio team. Ad eccezion fatta per Morgan che nella precedente puntata ha già scelto i 14 componenti della sua squadra, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti che cercheranno di conquistarli con il proprio talento.

Terminate le Blind Auditions, dei 14 talenti selezionati da ogni giudice ne resteranno solo 6 a formare ciascuna squadra. 24 in totale saranno quindi gli artisti in gara che accederanno alla fase delle Battle. Inoltre, come dichiarato da Simona Ventura, il coach che chiuderà per ultimo la rosa del suo team dovrà pagare una penitenza cantando un brano degli altri giudici. Gigi D’Alessio Tuta di Felpa di Gué Pequeno, Elettra Lamborghini Altrove di Morgan e Gué Pequeno Non Dirgli Mai di Gigi D’Alessio.

Le squadre dei coach

I cantanti di The Voice che fanno parte della squadra di Gigi sono: Giorgia Incatasciato in arte Sam J, Irene Rugiero, Sofia Tirindelli, Domenico Iervolino, Andrea Settembre, Stefano Colli e Elisa Gaiotto in arte Eliza G. Ancora Carmen Pierri, Raphael Nkereuwem, Cosimo De Leo con il nome d’arte Koko, Marta Verrecchia in arte Martha e Kumi Watanabe. Il team di Elettra Lamborghini è invece composto da: Greta Giordano, Diana Suppressa in arte Huntress D, Beatrice Inguscio in arte Trisss e Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayab. Ancora Filippo Cantele, Vittoria Tampucci, Tahnee Rodriguez, Andrea Berté, Giorgia La Commare e Serena Maria Police.

Infine delle squadre ancora non complete di The Voice c’è quella di Gué Pequeno formata da: Ina e Serena Sinani in arte Sindolls, Brenda Carolina Lawrence, Ilenia Filippo, Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile in arte Mashup Loop. Ancora Ernesto Conocchia in arte Ralph Lautrec, Ilenia Falco; Alice Olivari, Micaela Foti, Josuè Previti, Ares Favati, Sophia Murgia e Ilaria Amagour in arte Hindaco. Il team già completato di Morgan è composto da: Emanuela Caputo in arte Morgana, Matteo Camellini, Viola Bologna in arte Violet, Elisa Paschetta in arte Joe Elle, Marco Liotti e Francesco Bombaci. Ancora concorrenti di The Voice sono Felice Falanga, Erica Bazzeghini, Karen Marra, Tommaso Partesana, Valerio Sgargi, Noemi Mattei in arte Naïve, Dominique Chillé Diouf in arte Diablo e Davide Vettori.

