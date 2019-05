Terremoto Puglia oggi: scosse, magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE

Un terremoto ha colpito la Puglia nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio 2019. L’epicentro è registrato nella zona sud-orientale di Barletta ed è stato avvertito anche distante dall’area interessata, da Bari fino nel tarantino. Si segnalano (pochi) danni a cose, ma per il momento non a persone, comunque colte da un gran panico. Scuole, tribunali e uffici sono stati infatti evacuati verso le 10.15 di questa mattina. Anche la linea ferroviaria Bari-Foggia ha subito delle ripercussioni, con interruzione del traffico ferroviario tra Bisceglie e Molfetta. Sul luogo sarebbero in corso degli accertamenti per verificare eventuali danni incorsi.

Terremoto Puglia oggi: epicentro, profondità e magnitudo

Come segnala l’Ingv, la scossa di terremoto ha avuto come epicentro una zona a 4 km a sud-est di Barletta, a una profondità di 34 km e la magnitudo è stata di 3.9 della scala Richter. Guardando le mappe delle rilevazioni dei terremoti negli ultimi 3 giorni non si segnalano rilevanti scosse nella zona. “L’area interessata dall’evento è in una zona considerata a media pericolosità sismica“, riporta l’Istituto.

Sempre in Puglia, tuttavia, è da segnalare una scossa avvenuta alle ore 3.57 di questa notte in provincia di Brindisi, e più precisamente a Costa Merlata, marina di Ostuni. La scossa è stata di magnitudo 2,4 a una profondità di 2,1 km. Nessun danno segnalato.

Terremoto Puglia oggi: i danni

A Trani si segnala il crollo di una parte del timpano della Chiesa di San Domenico: fortunatamente l’area era già transennata per lavori in corso per via dell’anfora pericolante, quindi non vi erano persone al momento della scossa. Per il resto, come segnalato dalla sala operativa dei vigili del fuoco, al momento non ci sarebbero danni importanti. Sono tuttavia in corso i controlli del caso e gli accertamenti per verificare eventuali rotture, danneggiamenti e segnali di pericolo.

La scossa, dicevamo, ha seminato un po’ di paura tra le persone. A Bari gli uffici giudiziari della Procura e del Tribunale Penale sono stati evacuati. A Modugno è avvenuta una sospensione delle udienze, ma non vi è stata alcuna evacuazione. Quest’ultima si è invece verificata nelle scuole di Bitonto e di Giovinazzo. Qui sono stati evacuati anche gli uffici. Nessun danno in città, ha riportato il sindaco Tommaso Depalma. Le evacuazioni, infatti, sarebbero stato ordinate solo su misura cautelativa per la vicinanza all’epicentro. Negli uffici si sta riprendendo l’attività, mentre le scuole dovrebbero restare chiuse nella giornata di oggi.

Qualora dovessero esserci aggiornamenti importanti, non esiteremo a comunicarveli quanto prima.

