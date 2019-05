Fiat 500 Star e Rockstar: design e interni delle nuove versioni al debutto

In Europa continua a fare il bello e cattivo tempo, con le sue vendite che rompono ogni record. Dopo il ritorno (ci sono voluti ben 12 anni) la 500 di casa Fiat è raggiante, dinamica, tecnologica ma anche raffinita. La FCA prepara due nuove versioni, le quali debutteranno a breve. Star e Rockstar, questi i due nomi, cambiano design e interni. Grinta e raffinatezza, le due parole chiave. Ecco i dettagli.

Fiat 500 Star e Rockstar: una rivoluzione dal 1957 al 2007 fino a oggi

Lanciata nel 1957 è ritornata poi nel 2007, ben 50 anni dopo. Da allora è migliorata. Non ha solo innovato la categoria delle city-car, ha portato anche innovazione nel segmento, qualcosa mai visto prima. La nuova gamma sarà disponibile al pubblico nei quattro giorni degli open day, precisamente 18-19-25-26 maggio. Il finanziamento parte da 9.950,00€. La Pop, versione base, è declinata sia come allestimento Lounge, raffinata ed elegante, il quale trova il massimo dello splendore nel pacchetto Star. Per un look aggressivo e grintoso, per stare al centro dell’attenzione mostrando i muscoli della 500, potrete optare per l’allestimento Rockstar. Dotazione tecnologica in entrambe le versioni all’avanguardia, con Radio UConnect 7″, Live Touchscreen HD con gli immancabili Apple Car Play e Android Auto.

Fiat 500 Star e Rockstar: interni, design e colori

I nuovi interni potrebbero far impazzire i clienti. La scelta tra due differenti anime è il massimo della personalizzazione sebbene standardizzata. Si può scegliere anche tra Berlina e Cabrio. La 500 Star propone anche la verniciatura Bianco stella, ricca di rifiniture in rosa, i cerchi in lega da 16″ e il tetto in vetro Skydome. Tra gli altri colori troviamo il Grigio Carrara, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Bordeaux Opera, Blu dipinto di Blu. Gli interni della Star possono essere in sabbia bianca e nero oppure in tessuto lavorato Matelassé, dettagli in ecopelle e logo ricamato. L’allestimento Rockstar è certamente più sportivo ma ricercato allo stesso tempo, troviamo: paraurti specifici, minigonne, tetto in vetro, cerchi in lega da 16″ e finiture in cromo satinato. Il colore Verde Portofino si aggiunge al resto delle livree già elencate. La fascia centrale dei sedili richiama ai gessati degli abiti. Stesso discorso della Star, anche questo allestimento è previsto in due tinte per quanto riguarda la plancia: verde scuro opaco e satin graffite.

