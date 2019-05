Realiti: ospiti e anticipazioni del programma in tv su Rai 2 con Enrico Lucci

C’è grande attesa per la prima puntata di Realiti – Siamo tutti protagonisti. Il programma di Enrico Lucci, ideato da Umberto Alezio, doveva partire mercoledì 8 maggio 2019 ma la Rai ha cambiato il palinsesto e al suo posto è stato trasmesso il film Amore, cucina e curry.

Al momento non è stata resa pubblica una nuova data di inizio ma è lecito ipotizzare che non passerà molto tempo prima di poter vedere su Rai 2 Realiti. Ma com’è strutturata la trasmissione e chi saranno i protagonisti delle puntate?

Come già detto in apertura di articolo, non sappiamo quando andrà in onda Realiti. Quello che è certo, salvo ulteriori cambiamenti, è che sarà trasmesso su Rai 2 e al timone ci sarà Enrico Lucci. Scopo del programma, il cui format è completamente italiano, è quello di indagare su quanto i social abbiano cambiato i desideri e gli obiettivi delle persone comuni. Viviamo infatti in un’epoca in cui la condivisione virtuale della propria vita è oramai una necessità e un’abitudine consolidata. Proprio per questo la fama è diventata l‘ossessione di milioni e milioni di individui disposti a fare qualsiasi cosa pur di ottenere visibilità.

Realiti quindi entrerà nel mondo di chi aspira alla notorietà per scoprire in che modo e con quali mezzi tentano di conquistarla. Un viaggio tra aspiranti influencer che hanno come punti di riferimento persone famose che hanno iniziato la loro carriera proprio sui social network. Una condivisione non – stop di tutto ciò che ci accade e in cui basta premere un tasto per connettersi con il mondo esterno. Un modo solo apparentemente facile per diventare famosi che nasconde una realtà continuamente manipolata. Il programma poi potrà contare anche sulla testimonianza di ospiti speciali e vip che riveleranno come i social abbiano cambiato le proprie abitudini e il rapporto con gli altri.

