Fiat Tipo: restyling 2021 in vista, ecco come cambierà il design

Molti avevano scommesso sulla “rottamazione” della Tipo di casa Fiat. La pensione però è stata rimandata, FCA ci ha pensato su e ha deciso addirittura di fare un restyling. L’operazione di lifting dovrebbe arrivare per il 2021. Sono state azzardate varie ipotesi di nuovo design ma ancora nessuna di queste è attendibile. Vediamo insieme quali potrebbero essere i cambiamenti e soprattutto qual è stato il motivo della decisione.

Fiat Tipo: linee di montaggio attive fino al 2024 a Bursa, in Turchia

L’allestimento più versatile e intelligente ha portato ad un boom di vendite che nessuno, forse, in casa FCA, si aspettava. Ecco perché è stato deciso di investire ben 225 milioni nello stabilimento di Bursa, in Turchia. Tutto questo è stato dichiarato dalla Tofas, società Joint Venture della FCA. I capitali dovrebbero arrivare per il 2020, in modo da permettere l’aggiornamento degli impianti di montaggio. La Tipo è nella top ten delle auto più vendute in cinque paesi europei, tra cui l’Italia stessa. Nel mercato Europa – Medio Oriente – Africa è la seconda vettura più venduta, quella “globale”. L’autovettura ha dati impressionanti ed è stato superato ampiamente il traguardo del mezzo milione di vetture assemblate.

Fiat Tipo: il segreto del successo

Posizionatasi sopra le autovetture low cost e appena sotto quelle più sofisticate e ben più note, la Tipo ha trovato la strategia vincente. Il merito del rilancio, come sottolineò l’ex AD Sergio Marchionne, è da attribuire al capo della Fiat nell’area Emea, Alfredo Altavilla. Tofas per il 2024 prevede di costruire circa 1,45 milioni di autovetture Tipo. Questo ammontare equivale a circa 150 mila unità in più rispetto a quanto era stato preventivato nel 2013.

