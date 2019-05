Schooled 2: trama, cast completo e anticipazioni della serie tv in streaming

Dopo il successo della prima stagione, andata in onda negli USA a partire dal 9 gennaio 2019, la serie televisiva americana Schooled – spin-off dell’amatissima sitcom The Goldbergs – è stata rinnovata per una seconda stagione. Ecco qualche informazione sulla trama e sul cast di Schooled 2, e quando potrebbero uscire i nuovi episodi della sitcom targata ABC.

Schooled 2: la trama

Schooled è una serie TV americana ambientata negli anni ’90, che ha come protagonisti i professori della William Penn Academy. Il gruppo eccentrico è composto dalla nuova maestra di musica Lainey Lewis, alunna in passato della stessa scuola, dal preside Glascott, da Charlie Brown (chiamato dagli amici CB) e dal coach Mellor. Questi personaggi particolari hanno uno stile di vita fuori dal comune ma nonostante ciò, sono idolatrati dai propri studenti.

La serie è creata da Adam F.Goldberg, showrunner di The Goldbergs, e da Marc Firek. Dato che la prima stagione di Schooled si è conclusa poco tempo fa, ovvero l’8 maggio 2019, non si hanno ancora informazioni precise sulla trama di Schooled 2. Per questo, per sapere cosa combineranno i divertentissimi professori della William Penn Academy nella seconda stagione della serie, non ci resta altro che aspettare.

Il cast della nuova stagione

In Schooled 2 dovrebbero far ritorno tutti gli attori presenti nella prima stagione della sitcom ABC. AJ Michalka tornerà nei panni della protagonista dello show Lainey, ex fidanzata di Barry Goldberg. Durante la prima stagione, la protagonista, da aspirante rockstar, aveva deciso di diventare insegnante nella sua vecchia scuola, la William Penn Academy. Ci saranno poi anche Tim Meadows e Bryan Callen, che rivestiranno i rispettivi ruoli del preside Glascott e del coach Mellor. Brett Dier invece, tornerà nelle vesti di CB, alias Charlie Brown, il nuovo giovane insegnante.

Come già successo nella prima stagione, anche in Schooled 2 al cast principale si aggiungeranno alcune guest star. Tra queste, ritroveremo sicuramente alcuni dei protagonisti di The Goldbergs, come Wendi McLendon-Covey, Troy Gentile e Hayley Orrantia, nei rispettivi ruoli di Beverly, Barry e Erica Goldberg.

Quando esce Schooled 2

Essendo passato poco tempo dalla messa in onda dell’ultimo episodio della prima stagione di Schooled, non si hanno ancora notizie precise riguardo alla data di uscita dei nuovi episodi. Nonostante ciò, visto che la prima stagione è andata in onda a partire dal 9 gennaio 2019, è probabile che il debutto del sequel avverrà nello stesso periodo del 2020. Purtroppo, queste sono solo supposizioni. Quindi, per sapere veramente quando rivedremo gli amatissimi professori della William Penn Academy in azione, non possiamo far altro che aspettare qualche notizia in più a riguardo.

