The Society: finale serie tv, trama e anticipazioni. Dove vedere

Il 10 maggio 2019, è stata distribuita su Netflix la prima stagione completa di The Society, serie televisiva statunitense ispirata al romanzo Il signore delle mosche di William Golding. Ecco la trama e alcune anticipazioni sul finale della serie.

The Society: la trama

The Society è ambientata nel New England, dove un gruppo di ragazzi, alla vigilia del viaggio scolastico annuale, salgono su un autobus diretto alle Great Smoky Mountains per andare in campeggio per una settimana. Per ragioni sconosciute la gita viene annullata e l’autobus li riporta a casa. Al loro ritorno i ragazzi scoprono che la loro città è disabitata: genitori, familiari e ogni altro vicino che abbiano mai conosciuto se ne sono andati. Anche lo strano odore che affliggeva New Ham si è dileguato con loro.

Mentre i protagonisti cercano di comprendere l’accaduto nascono dissidi e fazioni, situazioni che sfociano nella violenza, nell’omicidio e in una deriva reazionaria.

The Society: il cast

In The Society, Kathryn Newton interpreta Allie Pressman, una giovane e timida ragazza, sempre vissuta nell’ombra di sua sorella maggiore Cassandra. All’apparenza un personaggio debole e privo di autostima, Allie si dimostrerà capace di prendere decisioni importanti e gestire l’enorme responsabilità che grava su di lei. Ha una cotta per Will, suo grande amico.

Rachel Keller è invece Cassandra Pressman, sorella maggiore di Allie. Ha un innato spirito da leader, ha forti opinioni e saprà guidare i suoi compagni nel momento del bisogno.

Tra gli altri attori presenti nel cast troviamo anche: Gideon Adlon, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth, Jose Julian, Natasha Liu Bordizzo, Alex MacNicoll e Jack Mulhern.

Anticipazioni sul finale della serie (spoiler)

Il finale di The Society mostra che il gruppo di ragazzi è stato strappato dalla loro realtà e trasportato in un universo alternativo. Nonostante ciò, il motivo per cui si trovino li, e quale sia il loro scopo all’interno di quella realtà, non viene definito. Apparentemente, gli adolescenti di New Ham sono considerati morti o dispersi. Non è assolutamente da escludere che i ragazzi siano stati rapiti a causa di qualcosa che hanno commesso i loro genitori oppure che siano osservati e studiati.

Nonostante tutto ciò, per sapere cosa sia veramente successo ai ragazzi di New Ham, non resta altro che aspettare la seconda stagione di The Society. Per ora, Netflix non ha ancora rinnovato la serie, dato che la prima stagione è uscita da poco, e in genere la piattaforma streaming aspetta alcune settimane per decidere se annullare o rinnovare il prodotto.

