His Dark Materials: trama, cast e teaser della serie tv. Dove vederla

Pochi giorni fa, HBO ha pubblicato il teaser della prima stagione di His Dark Materials, una delle serie TV più attese del 2019, basata sull’omonima trilogia di romanzi scritta da Philip Pullman. In Italia, la saga, conosciuta con il titolo Queste oscure materie, comprende La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra, pubblicati tra il 1995 e il 2000. Ecco la trama, il cast e il teaser della serie, e quando usciranno i primi episodi.

His Dark Materials: Trama e Teaser

La serie racconta la storia di Lyra Belacqua, una bambina di 11 anni allegra e brillante cresciuta a Oxford, in Inghilterra. Lyra vive in un mondo parallelo in cui a ogni essere umano è affiancato un alter ego, un daimon sotto forma animale. La sua vita felice viene stravolta quando scopre l’esistenza di una misteriosa entità, nota come Polvere, e in città iniziano a sparire dei bambini, che si vocifera vengano sottoposti a terribili esperimenti. Con l’obiettivo di salvarli, Lyra si imbarca in un pericoloso viaggio nel multiverso, imparando a distinguere il male dal bene.

Ecco, di seguito, il teaser della prima stagione di His Dark Materials, pubblicato il 17 maggio 2019:

His Dark Materials: Cast

Nel cast del nuovo show HBO troviamo Dafne Keen nei panni di Lyra Belacqua, la protagonista della serie, e James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel, lo zio di Lyra, scomparso durante alcune ricerche sulla Polvere.

A completare il cast della serie ci sono Ruth Wilson, Clarke Peters, Lin-Manuel Miranda, Ruta Gedmintas, Ariyon Bakare, James Cosmo e Lucian Msamati.

Quando esce la serie

Non si sa ancora nulla riguardo la data d’uscita di His Dark Materials, ma gli otto episodi della prima stagione della serie fantasy dovrebbero debuttare negli USA a fine 2019, e dovrebbero coprire gli eventi del primo romanzo della saga. Prima dell’uscita della prima stagione, BBC, che co-produce la serie con HBO, ha annunciato che lo show è già stato rinnovato per una futura seconda stagione.

