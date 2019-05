Sara Carbonero operata per tumore maligno. Come sta la moglie di Casillas

Dopo l’infarto che ha colpito Iker Casillas durante un allenamento con il Porto qualche tempo fa, ancora una brutta notizia in famiglia: la moglie del portiere spagnolo, ovvero la giornalista Sara Carbonero, ha infatti ammesso di stare lottando contro un tumore maligno alle ovaie. L’operazione sarebbe già avvenuta e a quanto riporta la Carbonero stessa su Instagram l’intervento è riuscito. Il decorso, però, sarà ancora un po’ lungo, vista la serie di trattamenti da fare per alcuni mesi.

Sara Carbonero operata per tumore: il post su Instagram

A rivelare la malattia ci ha pensato Sara Carbonero stessa con un post su Instagram nella serata di martedì 21 maggio 2019. “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso nuovamente”, ha esordito. “Questa volta ha toccato me, quella parola di 6 lettere che ancora faccio fatica a scrivere. Alcuni giorni fa in un’analisi i medici mi hanno visto un tumore ovarico maligno e ho già avuto un intervento chirurgico. Tutto è andato molto bene, fortunatamente l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta e intanto continuo i relativi trattamenti. Sono tranquilla e fiduciosa che andrà tutto bene”.

Il messaggio della giornalista si conclude con una nota di speranza, coraggio e ottimismo. “So che la strada sarà dura, ma anche che avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia e dei miei amici e una grande équipe medica”. Infine un appello ai suoi colleghi. “Colgo l’occasione per chiedere ai miei colleghi giornalisti il rispetto e l’intesa con cui mi avete sempre trattato, specialmente in questi momenti difficili e delicati per me e la mia famiglia”.

La citazione di Murakami

Il post ha come foto la citazione dello scrittore giapponese Haruki Murakami, tratta dal suo libro Kafka sulla spiaggia. “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Questo è il significato di quella tempesta”.

