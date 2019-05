Navigatore elettorale europee 2019: come funziona e domande del quiz

Dopo l’esordio in occasione delle ultime Politiche, si potrà nuovamente usufruire del Navigatore elettorale. Si tratta di un’applicazione online che permette agli elettori di orientarsi all’interno dell’offerta politica in vista delle Europee del 26 maggio.

Torna il navigatore elettorale realizzato dall’Università di Pisa

Per usare il Navigatore elettorale basta collegarsi al sito europa.navigatoreelettorale.it: l’applicazione online sviluppata dagli studiosi del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa è completamente gratuita. Dopo aver risposto a 30 quesiti – 5 le opzioni: da completamente d’accordo a completamente in disaccordo, passando per né d’accordo né in disaccordo – volti a esplicitare la propria opinione sulle più stringenti tematiche riguardanti la politica, l’economia, il lavoro, le tasse, l’ambiente e i diritti, ci si vedrà posizionati su una mappa in corrispondenza del partito più vicino alle proprie posizioni. Insomma, grazie al Navigatore viene data all’elettore la possibilità di confrontare le proprie idee con l’offerta del panorama partitico.

Navigatore elettorale: 30 domande per orientarsi tra l’offerta partitica

Come si diceva, dopo aver risposto a 30 domande, ci si vedrà posizionati su una mappa su cui vengono puntati 4 punti cardinali divisi in coppie di opposti: Progressista – Pro Ue/ Conservatore – Anti-Ue e Interventismo Pubblico/Libero Mercato. Qui 14 partiti – sulla base dei rispettivi programmi elettorali – sono stati divisi in 4 quadranti: nel quadrante Pro-Ue/Interventista figurano, dall’esterno verso il centro, Europa Verde, La Sinistra, Pd, Partito Pirata, M5S, Popolari per l’Italia, in quello Pro-Ue/Libero Mercato si trovano +Europa (al limite col quadrante Pro-Ue/Interventismo) e Forza Italia (quasi al centro dell’intero schema), la Lega è l’unico partito presente nel quadrante Libero Mercato/Anti-Ue, infine, localizzati nel quadrante conservatore/interventista, sempre considerati dall’esterno verso il centro, Forza Nuova, Partito Comunista, Casapound, Fratelli d’Italia e Popolo della Famiglia.

