Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film Duisbrug- Linea di sangue, diretto da Enzo Monteleone, che vede come protagonisti Daniele Liotti e Benjamin Sadler. La trama della pellicola è interamente incentrata sulle indagini portate avanti dal commissario Michele Battaglia, in collaborazione con la polizia tedesca e, in modo particolare il commissario Thomas Block.

La Strage di Duisburg, meglio nota come Strage di Ferragosto, è un massacro consumatosi nella note tra il 14 e il 15 agosto nei pressi di un ristorante italiano situato nel centro della città tedesca.

Il film di Monteleone è ambientato a Duisburg, ma la maggior parte delle scene sono state girate tra Foggia, Bari e Triggiano.

Duisburg – Linea di sangue: trama e curiosità sul film questa sera su Rai 1

Dietro al pluri-omicidio si nascondevano cause di natura mafiosa. Le vittime, sei ragazzi tra i 16 e i 25 anni, erano legate alla ‘Ndrangheta calabrese e vennero sorpresi nella calda notte di ferragosto mentre erano serenamente intenti a festeggiare il diciottesimo compleanno di uno di loro.

I mandanti dell’omicidio erano i capi della famiglia Nirta-Strangio mentre, le loro vittime, appartenevano ai Pelle-Vottari, clan mafioso rivale. Duisburg divenne così teatro di una violenta strage. Nell’agguato perse la vita anche lo chef del ristorante, anch’egli affiliato ai Pelle-Vottari.

Duisburg – Linea di sangue: storia vera del film su Rai 1, la vicenda

Grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine italiane e tedesche, i due commissari, Block e Battaglia, riuscirono a portare a termine le indagini e ad arrestare gli esecutori materiali della strage.

Dalle ricerche emerse, inoltre, che probabilmente i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di Tommaso Venturi, una delle vittime, erano in realtà una semplice copertura per nascondere un rito di iniziazione. Per questo motivo, dunque, i membri del clan si erano riuniti all’interno del ristorante italiano, prima della strage.

