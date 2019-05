Dodicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv

Dopo tutta una prima parte dedicata per gran parte alle ruote veloci, ora al Giro d’Italia 2019 si comincia a fare sul serio. La dodicesima tappa, in programma per giovedì 23 maggio 2019, vedrà il plotone partire da Cuneo per poi arrivare a Pinerolo dopo 158 km di corsa e sarà presente la prima vera salita di questa edizione numero 102 della Corsa Rosa. Andiamo dunque a conoscere meglio questa tappa, lontana riproposizione della mitica Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia anno 1949. L’omaggio è per Fausto Coppi, che trionfò in quella tappa e indossò la Maglia Rosa che portò fino alla fine del Giro di due giorni dopo.

Il percorso della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019

Dopo la partenza, posta come detto a Cuneo, i corridori affronteranno un percorso abbastanza mosso, con uno sprint intermedio posto a Paesana. A metà tappa si passa per la prima volta a Pinerolo per poi affrontare – a poco più di 30 km dal traguardo finale – la dura salita di Montoso, 8.9 km di lunghezza ad una pendenza media del 9.4 (6 km di salita sono stabilmente sopra il 10%) con punte fino al 14%. Da lì in poi una lunga discesa che arriva fino in pianura verso nuovamente Pinerolo, con la presenza di un nuovo traguardo volante. Proprio nel finale si torna a salire e lo si fa vertiginosamente: a circa 2km dal traguardo, infatti, si affronta il muro di via Principi d’Acaja, soli 450 metri ma con pendenza media al 14% e punte addirittura fino al 20%. Dopodiché si torna in pianura per affrontare gli ultimi metri di corsa, con un rettilineo finale di 350 m che porta al traguardo finale.

I favoriti della dodicesima tappa

Difficile nominare un favorito. Potrebbe essere una tappa adatta per far arrivare la fuga fino al traguardo, con magari gli uomini di classifica che si attaccano nelle due salite, oppure potrebbe esserci – anche se è difficile da pensare – un attacco da lontano di uomini come Yates e Lopez che hanno da recuperare del terreno dopo aver disputato una pessima crono domenica scorsa.

Dove vedere in tv e streaming la dodicesima tappa

La dodicesima tappa del Giro verrà trasmessa in diretta e in chiaro in tv su Rai Sport a partire dalle 13:20 fino alle 14.30, quando poi il collegamento passerà su Rai 2 fino alla fine della tappa. Per gli abbonati, l’appuntamento sarà su Eurosport 1 a partire dalle ore 13:15. In streaming si potrà invece seguire in chiaro sul portale Rai Play e per gli abbonati su Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

