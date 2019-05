Chi l’ha visto: anticipazioni stasera e casi. Gli scomparsi

Torna, questa sera, il consueto appuntamento con Chi l’ha visto, programma condotto da Federica Sciarelli, dedicato ai casi di omicidio irrisolti e alle persone scomparse. Da decenni, la redazione è un punto fondamentale nella ricerca di persone scomparse, grazie in modo particolare alla messa in onda di appelli e segnalazioni, che offrono un aiuto fondamentale alle indagini degli inquirenti.

Vanno avanti le indagini sulla scomparsa del venticinquenne di origine croata, padre del bambino di due anni rinvenuto senza vita nella loro abitazione situata nella periferia di Milano. Sul corpo del piccolo c’erano segni evidenti di violenza, ma non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda.

Duisburg – Linea di sangue: trama, cast e storia vera del film su Rai 1

Chi l’ha visto: anticipazioni stasera, morte di Mario Bozzoli. La vicenda

Durante la puntata di questa sera 22 maggio si parlerà in modo particolare dell’omicidio di Mario Bozzoli, l’imprenditore scomparso nel 2015 in circostanze misteriose. Accusati di omicidio e distruzione di cadavere, i due nipoti della vittima, che rimangono al momento gli unici indagati per la inesplicabile scomparsa dell’imprenditore.

Mario Bozzoli venne visto l’ultima volta la sera dell’8 ottobre 2015, mentre si trovava nelle fonderie di famiglia. Secondo l’ipotetica ricostruzione dei fatti, i due nipoti avrebbero ucciso con premeditazione lo zio, mossi da avidità e da problemi causati dall’eredità. Per non lasciare alcuna traccia, avrebbero poi gettato il cadavere della vittima tra i rifiuti dell’azienda, così da non destare sospetti.

Chi l’ha visto: casi di cronaca e scomparsi, stasera su Rai 3

Nel corso del programma, la redazione di Chi l’ha visto lancerà anche un appello che riguarda i casi di scomparsa, tra cui quello di Paolo, cinquantanovenne messinese uscito di casa per recarsi in centro e mai più tornato.

Poi ancora l’enigmatica scomparsa di Americo, giovane di 25 anni scomparso nel Canton Ticino. Gli inquirenti, nelle ultime ore, stanno cercando di capire come mai il cellulare del ragazzo continui ad inviare segnali di attività.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM