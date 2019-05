John Wick 4: trama, cast e quando esce il film al cinema

John Wick 3: Parabellum sbanca al botteghino superando anche Avengers Endgame e Lionsgate annuncia il quarto film della saga. Nonostante la critica abbia giudicato noioso il terzo capitolo, con 56 milioni di dollari al box office nel primo fine settimana di programmazione negli States, John Wick 3 si dimostra essere un enorme successo per la casa di produzione Lionsgate. Solo in Italia John Wick 3 è il film più visto al cinema nella settimana appena trascorsa.

Dopo un mese di imbattibilità, Endgame lascia il posto a Keanu Reeves, protagonista del film, che è anche il fautore dello straordinario successo della saga. Ragion per cui è quasi sicura la sua presenza nel quarto film. Ad aver inciso positivamente è stato anche il passaparola del pubblico e l’incasso ad oggi di quasi 100 milioni di dollari. Grazie a questi risultati la Lionsgate, insieme allo studio cinematografico Summit Entertainment, hanno ufficializzato la data di uscita di John Wick 4: il film uscirà nelle sale cinematografiche il 21 maggio 2021. Al momento non è chiaro se Chad Stahelski, già regista dei primi tre film della saga, continuerà ad avere in mano la regia.

LEGGI ANCHE: Dentro Caravaggio: anticipazioni e storia del documentario



La trama di John Wick 4

Sulla trama di questo quarto capitolo del franchising non si hanno molte indicazioni. In un’intervista lo stesso Chad ha rivelato la sua visione sulla saga. Parabellum termina con molti riferimenti alle possibilità future, tuttavia il regista avvisa i fan che la fine dell’assassino amante dei cani non sarà di certo un lieto fine: “Onestamente, ti sfido adesso, ecco una domanda per te: come c***o vuoi che lo finisca? […] Ha ucciso 300 persone e sta per andarsene, va tutto bene? Si innamorerà di nuovo?“

Quello che è certo è che non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dagli studiosi cinematografici.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM