Dentro Caravaggio: anticipazioni e storia del documentario

Caravaggio è un pittore che, anche dopo cinque secoli dalla sua morte, attira sempre tanta attenzione. Infatti “Dentro Caravaggio” sarà il nuovo docu-film diretto da Francesco Fei, con la collaborazione straordinaria di Sandro Lombardi, prodotto da Italia Classica, Skira Editore, Adler Entertainment e distribuita da Nexo Digital.

Storia del documentario Dentro Caravaggio

Il documentario uscirà nei cinema il 27 maggio 2019 e sarà un viaggio attraverso i luoghi di Caravaggio: a Roma, a Napoli, a Malta, dove sarà possibile ammirare la Cattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta, dove, braccato e condannato a morte, Caravaggio si rifugia con l’idea di diventare cavaliere e guadagnarsi la salvezza.

La tappa successiva sarà la Sicilia e più precisamente la Chiesa di Santa Lucia alla Badia, a Siracusa. È qui che, in fuga da Malta, incarcerato per l’ennesima rissa, Caravaggio cerca di rimediare lasciando due delle opere più intense e cupe del suo percorso: il Seppellimento di Santa Lucia, a Siracusa; la Resurrezione di Lazzaro e anche l’Adorazione dei Magi, a Messina, oltre a tutti quei posti in cui il pittore ha lasciato le sue tracce. Come scritto sul sito di Nexo Digital, l’intenzione è quella di andare oltre le apparenze e indagare il microcosmo delle opere, dell’uomo e dell’artista per scoprire il segreto della sua arte rivoluzionaria.

Anticipazioni del documentario

A fare da colonna sonora alle opere come “Davide e Golia“, “Deposizione“, “Sacra famiglia con Giovannino” saranno le voci di autorevoli esperti e artisti: Rossella Vodret, curatrice della mostra “Dentro Caravaggio” a Palazzo Reale a Milano, Alessandro Morandotti, storico dell’arte e curatore della mostra “L’ultimo Caravaggio“, Caterina Di Giacomo, Storica dell’arte, attuale direttore del MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, e del Museo Bernabò Brea di Lipari, Achille Mauri, Presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri e il duo di video artisti Masbedo, insieme a tanti altri.

