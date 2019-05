Il Traditore: trama, cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino

Tra i molti film in uscita al cinema questo mese, c’è anche Il Traditore, film drammatico diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Ecco la trama, il cast completo e quando esce al cinema.

Il Traditore: la trama

La trama de Il Traditore ruota intorno al personaggio di Tommaso Buscetta, il mafioso noto come “Il boss dei due mondi”, che aiutò Falcone e Borsellino a far luce sull’organizzazione di Cosa Nostra e sui suoi vertici. Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana.

Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.

Il Traditore: il cast

Il cast de Il Traditore vede Pierfrancesco Favino nei panni del pentito di mafia Tommaso Buscetta, Fabrizio Ferracane nel ruolo del noto mafioso di Cosa Nostra Giuseppe Calò e Fausto Russo nella parte di Giovanni Falcone.

Nicola Calì interpreta invece Salvatore Riina, mafioso scomparso nel 2017, mentre Luigi Lo Cascio veste i panni di Salvatore Contorno, le cui testimonianze furono cruciali nel maxiprocesso contro la mafia. Tra gli altri attori presenti nel cast del film troviamo: Maria Fernanda Cândido, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello, Bebo Storti e Vincenzo Pirrotta.

Quando esce il film

Il Traditore verrà presentato in anteprima mondiale in concorso alla 72ª edizione del Festival di Cannes e verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 23 maggio 2019.

