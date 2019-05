The Last Og 3: trama, cast e anticipazioni della serie tv

Il tanto atteso annuncio sul rinnovo di The Last Og è arrivato! La serie comedy che vede nei panni dei protagonisti Tiffany Haddish e Tracy Morgan avrà una terza stagione. Ancora non è chiaro in che periodo è programmata l’uscita ma, considerando che le prime due stagioni sono state trasmesse a cavallo tra marzo e aprile, salvo cambiamenti da parte dell’emittente TBS è probabile che anche la terza stagione esca negli stessi mesi delle due precedenti. Al momento però non ci sono conferme ufficiali relative al debutto.

The Last Og 3: la trama

La serie, ideata da John Carcieri e Jordan Peele, vede Tray Barker (T. Morgan) tornato in libertà dopo 15 anni di detenzione che prova ad ambientarsi in un mondo totalmente cambiato da come si ricordava. Il suo quartiere a Brooklyn è stato riqualificato e la sua ragazza Shay (Tiffany Haddish), a sua insaputa, ha avuto due figli da lui ma nel periodo della sua incarcerazione li ha cresciuti con un ricco uomo bianco, interpretato da Ryan Gaul. Tray prova in tutti i modi a riavvicinarsi alla sua famiglia e a riconquistarne la fiducia facendosi aiutare dal cugino Bobby e dal proprietario di una casa di accoglienza per ex detenuti.

Le controversie della serie

Negli Stati Uniti, la prima stagione della serie avrebbe dovuto esordire il 24 ottobre 2017, ma il debutto è stato posticipato alla primavera a causa dell’abbandono del progetto da parte di John Carcieri, che una volta conclusa la produzione è stato sostituito per le stagioni successive da Saladin K. Patterson.

Il cast della serie

Il cast della serie vede molti nomi illustri, oltre ai già citati protagonisti sono presenti: Joel Marsh Garland, che abbiamo visto in Birdman, o Cedric the Entertainer, ideatore e protagonista della sitcom The soul man. Inoltre Tracy Morgan veste un duplice ruolo: infatti oltre a interpretare Tray Barcker è anche produttore esecutivo di The Last Og.

