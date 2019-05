Pandora: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Sta per arrivare Pandora, una nuova attesissima serie televisiva di genere sci-fi targata The CW. Ecco la trama, il cast della serie e quando verrà rilasciata.

Pandora: la trama

La serie è ambientata nel 2199 e ha come protagonista Jax (ovvero Pandora), una giovane donna piena di risorse che ha perso tutto dopo la morte dei genitori. Trova però un nuovo scopo alla Accademia di Addestramento Spaziale della Terra. Qui, insieme ai suoi nuovi amici, imparerà a difendere la Galassia dalle minacce, sia aliene che terrestri. Molti segreti sul suo passato e sulla sua vera identità verranno a galla e la ragazza cercherà in tutti i modi di scoprire tutta la verità. Inoltre le sue decisioni saranno fondamentali, perché porteranno alla salvezza della razza umana o alla sua distruzione.

Pandora: il cast

La protagonista di Pandora è Priscilla Quintana, già vista nelle serie tv Traffik, Polaroid, Lethal Weapon e Masters of Sex. In Pandora, l’attrice interpreta Jax, ragazza intelligente, curiosa e forte. Rimane sconvolta dalla morte dei genitori e il suo mondo viene messo completamente sottosopra, in particolar modo dopo che viene a conoscenza che la sua intera vita è basata su una bugia. Nel resto del cast troviamo anche Oliver Dench, nel ruolo di Xander Duvall, Raechelle Banno, nei panni Atria Nine, John Harlan Kim, nelle vesti di Greg Li e Ben Radcliffe che interpreta Ralen.

Si aggiungono agli altri membri del cast di Pandora anche Banita Sandhu, che interpreta la compagna di stanza di Jax, Delaney Pilar, e Martin Bobb-Semple, nei panni di Thomas James Ross. I Produttori esecutivi dello show sono invece Mark A. Altman e Steve Kriozere, insieme a Thomas P. Vitale, Karine Martin e Chris Philip.

Quando esce la serie

Ad oggi, non è stata ancora rilasciata la data di uscita ufficiale della nuova serie TV targata The CW. Nonostante ciò, secondo alcune speculazioni, Pandora dovrebbe fare il suo debutto nell’estate 2019.

