Godzilla II – King of the Monsters: trama, cast e anticipazioni del film

Tra i moltissimi film in uscita questo mese, è pronto ad approdare in tutte le sale cinematografiche anche Godzilla II – King of the Monsters, sequel del film Godzilla, uscito nel 2014. Ecco la trama e il cast completo del film diretto da Michael Dougherty, e quando esce al cinema.

Godzilla II – King of the Monsters: Trama

La storia di Godzilla II – King of the Monsters segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica M.O.N.A.R.C.H. e dei suoi membri. Questi fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie – ritenute veri miti – tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.

Godzilla II: il cast

In Godzilla II – King of the Monsters ritornano Sally Hawkins, nei panni della scienziata Vivienne Graham e Ken Watanabe, nel ruolo del Dottor Ishiro Serizawa, di cui la Graham è l’assistente. Fra i volti nuovi ci sono invece Kyle Chandler e Vera Farmiga. Il primo è Mark Russell, uno studioso e specialista del comportamento animale, mentre la seconda fa la parte di Emma Russell, la sua ex moglie nonché una paleobiologa che lavora per la Monarch.

Ad impreziosire il cast di Godzilla II ci sono anche Millie Bobby Brown – diventata famosa grazie alla serie TV Stranger Things – che interpreta la figlia dei Russell, e Charles Dance. Quest’ultimo vestirà i panni di un ex colonnello dell’esercito inglese ed ex membro dei servizi segreti britannici diventato il leader di un gruppo terroristico.

Quando esce il film al cinema

La prima clip del film è stata diffusa il 18 luglio 2018 dall’attrice Millie Bobby Brown, tramite il suo profilo Instagram. Il trailer esteso, invece, è stato proiettato al San Diego Comic-Con International il 21 luglio e diffuso di seguito online. Godzilla II – King of the Monsters verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 31 maggio 2019, anche in 3D, IMAX ed IMAX 3D. Per quanto riguarda invece quelle italiane, il film verrà rilasciato il 30 maggio 2019.

