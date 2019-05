Rocketman: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Molto probabilmente Elton John, dopo aver visto il successo di Bohemian Rapsody, ha pensato che fosse arrivato il momento di presentare il suo film. Tutto questo è vero solo in parte. L’idea di Rocketman nasce intorno al 2012, quando fu lo stesso Elton John a dare la notizia scegliendo Justin Timberlake come protagonista. Poi il cantante britannico e anche produttore del film che è in uscita nei cinema il 29 maggio 2019, ha dovuto cambiare qualche regista prima di trovare la quadratura del cerchio perfetta.

In un primo momento si era pensato di mettere alla regia Michael Gracey e Tom Hardy nel ruolo del protagonista ma a causa di divergenze artistiche il cantante britannico ha deciso di virare su Dexter Fletcher, l’artefice del successo di Bohemian Rapsody e di portare il progetto alla casa cinematografica Paramount Pictures.

La trama di Rocketman

È lo stesso Elton del film a ripercorrere – con un lungo flashback – tutta una carriera contraddistinta da trasformazioni radicali, da timido pianista a superstar internazionale. Il protagonista interpretato da Taron Egerton, racconta le tappe fondamentali della sua vita ad una seduta di riabilitazione dall’abuso di alcol e droga. Il film è quindi la narrazione di come un ragazzo di provincia sia riuscito a diventare icona indiscussa della cultura pop.

Il cast del film

Il regista sceglie anche di creare un vero e proprio musical dove le canzoni non vengono eseguite realisticamente su di un palco, ma vengono immerse nella narrazione così da rendere quest’ultima più empatica e profonda. Inoltre, al contrario di Rami Malek nel film su Freddy Mercury, qui è lo stesso Tom Egerton a cantare in prima persona le canzoni di Elton John. Ad accompagnare l’attore protagonista dei due Kingsman, ci saranno Bryce Dallas Howard, che interpreterà Sheila Eileen, la madre di Elton, Richard Madden, il famoso Robert Stark di GOT e qui il suo primo manager e Jamie Bell nel ruolo del paroliere della star, oltre anche ad altri grandi attori.

