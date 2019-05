King Arthur – Il Potere Della Spada: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera 23 maggio 2019 alle 21.25 su Italia 1 andrà in onda King Arthur- Il Potere Della Spada. La pellicola del 2017 diretta da Guy Ritchie è ispirata all’opera di Thomas Malory intitolata La morte di Artù.

Il film racconta in chiave fantasy le incredibili imprese del leggendario condottiero britannico. Ma qual è la sinossi?

King Arthur: trama e anticipazioni

Protagonista del film è Arthur, un giovane uomo che ha passato l’infanzia e l’adolescenza nelle strade buie e pericolose di Londonium. Sempre in compagnia di una banda di spregiudicati e abituato a superare ogni tipo di difficoltà, Arthur non sa di appartenere ad una famiglia reale. Inconsapevole delle sue origini, conduce una vita ben diversa da quella che gli spetterebbe di diritto. Un evento però cambia improvvisamente il destino del futuro re. L’uomo infatti riesce ad estrarre la leggendaria spada dalla roccia in cui è bloccata diventando in questo modo il legittimo sovrano di Excalibur e il sovrano del regno.

King Arthur però deve imparare a padroneggiare la potente arma e per questo si esercita duramente. Il valoroso uomo intanto conosce la bellissima ed enigmatica Guinevere di cui si innamora immediatamente. Arthur per salire al trono dovrà prima affrontare i suoi turbamenti interiori legati al suo passato e sconfiggere lo zio Vortigern, malvagio tiranno che anni prima si è impadronito con la forza del potere e ha ucciso i genitori del giovane uomo. Come finirà King Arthur?

Il cast del film

Charlie Hunnam veste per l’occasione i panni del leggendario King Arthur. Àstrid Bergès-Frisbey è la Maga, Djimon Hounsou è Sir Bedivere e Aidan Gillen è Bill Wilson. Jude Law ha interpretato il cattivissimo Vortigern, Eric Bana il ruolo di Uther Pendragon e Kingsley Ben-Adir la parte di Sir Parsifal. Hanno partecipato alle riprese del film anche Tom Wu nei panni di George, Neil Maskell in quelli di Mangiagalli e Freddie Fox nel ruolo di Rubio.

Inoltre Annabelle Wallis è Maggie, Bleu Landau è Blue e Mikael Persbrandt è Barba Grigia. Infine Geoff Bell recita nel ruolo di John, Poppy Delevingne in quello della Principessa Catia e Peter Ferdinando nella parte di Mercia. Completano il cast di King Arthur il calciatore David Beckham che veste i pani dello Sfregiato, Micheal McElhatton in quelli di Jack e Katie McGrath che interpreta Elsa.

