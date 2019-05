Campagna elettorale europee 2019: comizi di chiusura dei partiti, le date

Si avvicina la data del voto per le elezioni europee 2019 e la campagna elettorale sta per chiudersi. Tutti i partiti sono pronti a tenere gli ultimi comizi, spargendosi in diverse città dell’Italia e in altrettanto differenti date. Andiamo quindi a vedere quali sono gli ultimi comizi dei partiti politici, in cui si darà appuntamento agli elettori alle urne domenica 26 maggio.

Campagna elettorale Lega: data e luogo ultimo comizio

L’ultimo comizio elettorale della Lega c’è già stato e ha fatto abbastanza rumore. È stato quello del 18 maggio, a piazza Duomo in Milano, laddove il numero uno leghista Matteo Salvini ha chiamato a raccolta tutti i leader sovranisti, dall’austriaco Vilimsky alla francese Le Pen. Come al solito il “marketing” pre-comizio si è basato sulle assenze (“Lui/Lei non ci sarà”), facendo spuntare tra i volti quelli, tra gli altri, di Emma Bonino, Matteo Renzi e dell’immancabile Roberto Saviano. In realtà, in settimana, Salvini ha fatto un tour in Puglia, ma come ultimo comizio conclusivo pre-elettorale quello del 18 maggio può certamente essere definito tale, sia per la presenza degli ospiti succitati, sia per la portata dell’evento.

Campagna elettorale M5S: data e luogo ultimo comizio

L’ultimo comizio pre-elettorale del Movimento 5 Stelle si terrà a Roma, venerdì 24 maggio, in piazza Bocca della Verità, a partire dalle ore 17 e si prolungherà fino in serata. L’evento inizierà con alcune Agorà dove deputati e senatori M5S spiegheranno ai presenti i cambiamenti apportati finora dal M5S. Dalle ore 20 in poi, invece, si parlerà di Europa, il focus sarà prettamente sulle europee e sarà ovviamente presente il leader Luigi Di Maio. Non sarà presente Beppe Grillo, mentre Alessandro Di Battista ha fatto sapere che ci sarà, ma non salirà sul palco: “Se uno è al governo sta sul palco, se uno è attivista sostenitore sta sotto”, ha dichiarato.

Campagna elettorale PD: ultimo comizio, luogo e data

Nel pre-weekend il PD cercherà il consenso nelle piazze di diverse città. I giorni deputati sono quelli di giovedì 23 e venerdì 24 maggio. Si parla di 100 piazze, ma l’evento più importante si terrà a piazza Sempione a Milano, venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 19. Saranno presenti i candidati della circoscrizione nord-occidentale, tra cui Giuliano Pisapia e Irene Tinagli. Ultimo comizio PD anche a Roma, presumibilmente a Ostia, dove sarà presente l’ex premier Paolo Gentiloni. Giovedì 23, invece, ci sarà un comizio in piazza San Francesco a Bologna, a partire dalle ore 18: saranno presenti i candidati della circoscrizione nord-orientale, tra cui Carlo Calenda.

Campagna elettorale Forza Italia: luogo e data dell’ultimo comizio

Proseguiamo con l’ultimo comizio pre-europee organizzato da Forza Italia. Invero, ci saranno diversi eventi, ma il vero comizio conclusivo, alla presenza di Mariastella Gelmini e, con ogni probabilità, Silvio Berlusconi, dovrebbe esserci a Milano, venerdì 24 maggio. Il luogo, come riporta Repubblica, sarebbe ancora da definire.

Fratelli d’Italia, +Europa, La Sinistra e gli altri

Concludiamo questa panoramica sui comizi pre-europee con gli ultimi partiti politici rimasti. Fratelli d’Italia, rappresentato dalla leader Giorgia Meloni, ha già parlato ai suoi sostenitori domenica 19 maggio a Napoli. L’evento si è svolto con un corteo di 2 ore partito da piazza Dante e arrivato a piazza Matteotti.

+Europa ha scelto invece Milano (piazza Oberdan) e la data del 24 maggio: il comizio inizierà nel pre-serale. Venerdì 24 maggio è anche la data scelta da La Sinistra, che parlerà ai suoi elettori a Roma, in piazza Santa Maria in Trastevere. Un giorno prima, giovedì 23 maggio, Europa Verde sarà presente in diverse città e illustrerà i punti chiave del suo programma elettorale per le europee, ma l’evento principale dovrebbe tenersi a Roma.

