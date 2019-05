Lenovo Z6 Lite ufficiale: prezzo e uscita in Italia. La scheda tecnica

Dopo l’annuncio di Z6 Pro, il produttore hi-tech decide di proporre una variante per la fascia media. Il modello Z6 Lite, una versione depotenziata dei top di gamma, presente in tutti i maggiori marchi. L’aspetto maggiormente condiviso con la versione Pro è l’aspetto mentre per quanto riguarda il processore e le fotocamere, cambia un bel po’, quasi tutto. Ecco le caratteristiche, il possibile prezzo e la data di uscita.

Lenovo Z6 Lite ufficiale: l’aspetto esteriore

Scocca in ceramica realizzata con una texture tridimensionale incisa a laser. Questa tecnica permette alla scocca di cambiare colore con i riflessi della luce, in più c’è un frame in lega di magnesio. Sul retro troviamo il sensore per le impronte digitali, in posizione centrale mentre le fotocamere, dotate di tre sensori, si collocano in alto a sinistra. Uno dei sensori è dotato di Zoom ibrido 8X. Il display è LCD, offre un notch a goccia, molto piccolo. La dimensione dello schermo è di 6,39″.

Asus Zenfone 6: prezzo, uscita in Italia e caratteristiche. Quando esce

Lenovo Z6 Lite ufficiale: uscita, prezzo e specifiche tecniche

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 710 octa-core 2,2 GHz. Mentre per quanto riguarda il Sistema Operativo troviamo Android 9 Pie con ZUI 11. La fotocamera frontale è di 16 megapixel mentre la dotazione della batteria è di 4050 mAh con supporto di ricarica rapida. Troviamo anche la presenza del Jack 3,5 mm, GPS, Bluetooth 5.0 e connettività Dual-Sim. La versione con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM dovrebbe costare 142€ mentre con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM circa 172€. Il taglio con le specifiche più ampie costerà 220€ e avrà 6 GB di RAM e 128 GB di ROM.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM