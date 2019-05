Asus Zenfone 6: prezzo, uscita in Italia e caratteristiche. Quando esce

È stato presentato a Valencia il nuovo flagship dell’azienda del Taiwan, Asus. Design, potenza e tanta innovazione. Un comparto hardware da paura e l’avvento di una fotocamera diversa da quella di tendenza pop-up. Zenfone 6 non ha notch, non ha tacca, non ha fori. Utilizza un sistema innovativo per la sua fotocamera, il sistema flip, capace di far utilizzare la fotocamera principale come fotocamera frontale grazie ad un perno che ruota di 180° la camera. Ma ecco i maggiori dettagli sul prezzo e sulle caratteristiche.

Asus Zenfone 6: potrebbe essere il top per i selfie

Grazie al sistema che utilizza la fotocamera principale (48 megapixel più un sensore ultra-angolare) come fotocamera frontale, i selfie sono di una qualità impressionante. Secondo alcuni è il miglior smartphone per lo scatto frontale. Ma oltre alla fotocamera frontale, Asus ha sviluppato un comparto tecnico di assoluta eccellenza. Il chip Snapdragon 855 è il massimo che si possa avere attualmente, garantisce velocità e prestazioni di alto livello. L’interfaccia è migliorata, man mano sta assumendo l’aspetto di Android Stock. La GPU è Adreno 640 mentre la dotazione di RAM varia da 6 a 8 GB; la memoria interna ROM invece è proposta in tre tagli: 64/128 e 256 GB comunque espandibile con Micro SD. Una pecca è lo schermo, un LCD, per un maggiore contenimento dei costi. Altro punto di assoluta forza è la batteria, con una capacità di 5.000 mAh è una delle più grandi mai montate su uno smartphone.

Xiaomi Mi Mix 3 5G: prezzo in Italia, caratteristiche e dove trovarlo

Asus Zenfone 6: prezzo e uscita

Lo smartphone è disponibile in preacquisto sugli store Asus ma uscirà solamente il 25 maggio in maniera ufficiale. Dalla data d’uscita sarà disponibile da Unieuro in anteprima. Il prezzo di lancio è di circa 499€ per la versione 6/64 mentre sale a 559€ per la versione 8/128, infine, giunge al prezzo più alto la versione con il massimo della dotazione disponibile, 8/256, al prezzo di 599€.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM