Mondiali Under 20 2019: calendario Italia, diretta tv e favoriti. La guida

Dal 23 maggio al 15 giugno 2019, gli azzurri dell’under 20 disputeranno il Mondiale in Polonia. Nell’ultima edizione del torneo del 2017 (ha cadenza biennale), la nazionale italiana arrivò al terzo posto, battendo l’Uruguay ai rigori, dietro Venezuela e Inghilterra (che superò gli azzurrini in semifinale).

Mondiali Under 20: grossa occasione per l’Italia

Grossa occasione per i ragazzi di Mister Paolo Nicolato di migliorare il risultato (anche se sono Francia e Portogallo a godere dei favori del pronostico): infatti, mancano gli inglesi campioni in carica ma anche altre temute selezioni come quelle di Brasile, Serbia, Ghana, Spagna e Germania.

24 le nazionali che si sono qualificate al Mondiale polacco: 2 le nazionali dell’Oceania, 4 sono rispettivamente provenienti da Asia, Sudamerica, Nordamerica e Africa, invece, sono 5 le nazionali europee a cui bisogna aggiungere la nazionale di casa. La Polonia è nel gruppo A insieme a Colombia, Tahiti e Senegal. Nel Gruppo B figura l’Italia con Messico, Giappone ed Ecuador. Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay e Norvegia le nazionali che formano il gruppo C. Nel gruppo D ci sono Ucraina, Qatar, Nigeria e Stati Uniti. Francia, Panama, Mali e Arabia Saudita le compagini del gruppo E, Portogallo, Corea del Sud, Argentina e Sudafrica quelle del gruppo F.

Dove vedere le partite dei Mondiali Under 20?

Tutte le partite del Mondiale under 20 2019 – ben 52 incontri – saranno trasmessi dai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. In calendario dal 23 maggio al 31 maggio, cioè durante la fase eliminatoria, 4 match al giorno a partire dalle 15 e 30, dalle 18 e dalle 20 e 30.

La nazionale italiana giocherà oggi – giovedì 23 maggio – contro il Messico, il 26 contro l’Ecuador e il 29 maggio contro il Giappone, sempre alle ore 18. Per tutti gli appassionati che non hanno un abbonamento Sky niente paura: le gare dell’Italia saranno trasmesse in chiaro da Rai Sport.

