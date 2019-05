Reddito di cittadinanza e pensione: simulatore Inps online, la circolare

L’Inps metterà presto a disposizione – ma non ha chiarito esattamente quando – di chi è in possesso dei requisiti necessari per ottenere il Reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza un simulatore che permette di conoscere l’importo del beneficio prima di effettuare la richiesta. Una volta conosciuta l’entità dell’assegno a cui si ha, potenzialmente, diritto si potrà scegliere se inoltrare la domanda oppure rinunciare.

Reddito di cittadinanza: si conoscerà l’importo prima di fare richiesta

Nella circolare Inps diffusa due giorni fa, appunto, si precisa che: “per venire incontro alle richieste provenienti da una pluralità di soggetti (Strutture territoriali INPS, cittadini, CAF, ecc.) è stato predisposto, sul sito dell’Istituto, un simulatore che consente di valutare: il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ai fini dell’accesso al RdC e alla PdC; la misura della prestazione spettante”.

Isee corrente 2019: estesa platea richiedenti Reddito di Cittadinanza

Ora, “per le Strutture territoriali il simulatore è stato rilasciato nel portale intranet dell’Istituto. Per poter accedere alla nuova funzionalità di simulazione RdC/PdC è necessario collegarsi al sito intranet dell’Istituto al seguente percorso: Processi > Prestazioni a sostegno del reddito > ISEE post-riforma 2015, Intranet per le sedi”.

Reddito di cittadinanza: perché conviene rinunciare e con che requisiti

A breve, invece, sempre sul sito dell’ente, sarà rilasciato il simulatore per gli utenti esterni: “Per poter accedere alla nuova funzionalità di simulazione RdC/PdC sarà necessario collegarsi al sito dell’Istituto al seguente percorso: Prestazioni e Servizi > Tutti i Servizi > ISEE post-riforma 2015”.

Reddito di cittadinanza: due tipi di simulazione

Il simulatore dell’importo spettate per Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza avrà due funzionalità. La prima è la “Simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida” che sarà disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID); la seconda è la “Simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati” che sarà utilizzabile senza che sia necessario autenticarsi con PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

