Sondaggi elettorali Francia: Europee, Le Pen allunga su Macron

A meno di due giorni dalle elezioni europee, il Rassemblement National di Marine Le Pen allunga su la République en Marche del presidente Emmanuel Macron. A sostenerlo è un ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Harris Interactive-Epoka per Le Figaro, secondo cui il partito euro scettico e alleato in Europa della Lega di Matteo Salvini ha guadagnato mezzo punto percentuale salendo al 24,5%.

Sondaggi elettorali Francia: RM stabile

LREM invece rimane stabile al 22,5%. Nella volata finale la lista del presidente francese non è mai riuscita ad incrementare il proprio bottino di voti. In terza posizione restano i Républicains che flettono dello 0,5 al 12%. Rimangono inchiodati alle proprie posizioni sia la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (9,5%) sia i Verdi (7,5%). In fondo alla classifica il partito socialista, o quel che ne rimane, torna a quota 5%.

Sondaggi elettorali Francia: Le Pen ottimista

Sulla partita per le Europee, Marine Le Pen ostenta ottimismo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dieci giorni fa, la leader di RN aveva ribadito la totale sintonia con Matteo Salvini: “Esiste una vera alternativa a cui stiamo lavorando con Matteo Salvini. Colui che può mettere fine alla morsa di Ppe e Pse che ha portato l’Europa a essere perdente e screditata. Il Rassemblement National e la Lega – ha continuato Le Pen – condividono le stesse considerazioni: l’Ue è un acceleratore tossico di immigrazione massiva e Frontex è l’agenzia di accoglienza, accompagnamento e distribuzione. “.

Sondaggi elettorali Francia: Le Pen, prima sconfitta in Europa, ecco dove

Intanto sul fronte penale, Le Pen perde la prima battaglia con l’Ue. Secondo quanto riferito dalla stampa francese la Corte di giustizia della UE ha respinto il ricorso con il quale la leader del Rassemblement National, contestava la decisione della stessa Corte che nel 2018 l’aveva condannata a restituire 300 mila euro per l’utilizzo irregolare dei rimborsi quando era europarlamentare.

Sondaggi elettorali Francia: nota metodologica

In attesa di diffusione.

